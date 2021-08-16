Сводка эпидситуации на 15 августа: в Казахстане растет смертность от коронавирусной пневмонии

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В разрезе регионов:
Нур-Султан - 950;
Алматы - 1511;
Шымкент - 572;
Акмолинская область - 280;
Актюбинская область - 440;
Алматинская область - 360;
Атырауская область - 552;
Восточно-Казахстанская область - 150;
Жамбылская область - 178;
Западно-Казахстанская область - 147;
Карагандинская область - 1098;
Костанайская область - 274;
Кызылординская область - 139;
Мангистауская область - 173;
Павлодарская область - 315;
Северо-Казахстанская область - 170;
Туркестанская область - 118.
С начала пандемии в стране выявлено 687 259 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки в Казахстане 6240 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 566 613.
По данным на 15 августа, в Казахстане зарегистрировано 120 смертей от коронавируса и 32 летальных исхода с пневмонией.
Продолжают получать лечение 117 807 человек (-113 092 + и 4715 КВИ-), из них в стационарах находятся 31 557 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 86 250 пациентов.
Из числа заболевших:
- в тяжелом состоянии - 1928 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести - 472 пациента,
- на аппарате ИВЛ - 234 пациента.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 августа 2021 года. В "красной зоне" - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой зоне" - Туркестанская область.
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