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Сводка эпидситуации на 15 августа: в Казахстане растет смертность от коронавирусной пневмонии

15.08.2021 33427
Сводка эпидситуации на 15 августа: в Казахстане растет смертность от коронавирусной пневмонии
Фото: Anna Shvets: Pexels
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - В Казахстане за минувшие сутки выявили 7427 новых больных коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разрезе регионов:
 
Нур-Султан - 950;
 
Алматы - 1511;
 
Шымкент - 572;
 
Акмолинская область - 280;
 
Актюбинская область - 440;
 
Алматинская область - 360;
 
Атырауская область - 552;
 
Восточно-Казахстанская область - 150;
 
Жамбылская область - 178;
 
Западно-Казахстанская область - 147;
 
Карагандинская область - 1098;
 
Костанайская область - 274;
 
Кызылординская область - 139;
 
Мангистауская область - 173;
 
Павлодарская область - 315;
 
Северо-Казахстанская область - 170;
 
Туркестанская область - 118.
 
С начала пандемии в стране выявлено 687 259 заболевших коронавирусом.
 
За прошедшие сутки в Казахстане 6240 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 566 613.
 
По данным на 15 августа, в Казахстане зарегистрировано 120 смертей от коронавируса и 32 летальных исхода с пневмонией.
 
Продолжают получать лечение 117 807 человек (-113 092 + и 4715 КВИ-), из них в стационарах находятся 31 557 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 86 250 пациентов.
 
Из числа заболевших:
 
  • в тяжелом состоянии - 1928 пациентов, 
  • в состоянии крайней степени тяжести - 472 пациента,
  • на аппарате ИВЛ - 234 пациента.
 
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 августа 2021 года. В "красной зоне" - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой зоне" - Туркестанская область.
 

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