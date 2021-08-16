Сводка эпидситуации на 15 августа: в Казахстане растет смертность от коронавирусной пневмонии

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НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - В Казахстане за минувшие сутки выявили 7427 новых больных коронавирусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 950;

Алматы - 1511;

Шымкент - 572;

Акмолинская область - 280;

Актюбинская область - 440;

Алматинская область - 360;

Атырауская область - 552;

Восточно-Казахстанская область - 150;

Жамбылская область - 178;

Западно-Казахстанская область - 147;

Карагандинская область - 1098;

Костанайская область - 274;

Кызылординская область - 139;

Мангистауская область - 173;

Павлодарская область - 315;

Северо-Казахстанская область - 170;

Туркестанская область - 118.

С начала пандемии в стране выявлено 687 259 заболевших коронавирусом.

За прошедшие сутки в Казахстане 6240 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 566 613.

По данным на 15 августа, в Казахстане зарегистрировано 120 смертей от коронавируса и 32 летальных исхода с пневмонией.

Продолжают получать лечение 117 807 человек (-113 092 + и 4715 КВИ-), из них в стационарах находятся 31 557 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 86 250 пациентов.

Из числа заболевших:

в тяжелом состоянии - 1928 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести - 472 пациента,

на аппарате ИВЛ - 234 пациента.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 августа 2021 года. В "красной зоне" - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой зоне" - Туркестанская область.

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