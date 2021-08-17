Сводка эпидситуации на 16 августа: 7217 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 15 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 694 476 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7217 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 943;

в городе Алматы – 1503;

в городе Шымкенте – 560;

в Акмолинской области – 283;

в Актюбинской области – 336;

в Алматинской области – 370;

в Атырауской области – 526;

в ВКО – 266;

в Жамбылской области – 177;

в ЗКО – 75;

в Карагандинской области – 1003;

в Костанайской области – 289;

в Кызылординской области – 166;

в Мангистауской области – 143;

в Павлодарской области – 311;

в СКО – 163;

в Туркестанской области – 103.

В Казахстане за сутки 5421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 572 034 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 16 августа лечение от КВИ продолжают получать 119 547 человек (114 790 КВИ+ и 4757 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 31 910 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 87 637 пациентов,

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1 937 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 507 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 228 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 15 августа 2021 года зарегистрировано 7652 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 14 августа от КВИ скончались 98 человек.

14 августа 2021 года зафиксировано 98 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 25 летальных исходов и 31 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 65 765, летальных случаев – 4073, выздоровевших – 56 935.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - Туркестанская область.

На 15 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 092 882 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 717 883 человек.

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