Сводка эпидситуации на 16 августа: 7217 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 15 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 694 476 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7217 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 943;
в городе Алматы – 1503;
в городе Шымкенте – 560;
в Акмолинской области – 283;
в Актюбинской области – 336;
в Алматинской области – 370;
в Атырауской области – 526;
в ВКО – 266;
в Жамбылской области – 177;
в ЗКО – 75;
в Карагандинской области – 1003;
в Костанайской области – 289;
в Кызылординской области – 166;
в Мангистауской области – 143;
в Павлодарской области – 311;
в СКО – 163;
в Туркестанской области – 103.
В Казахстане за сутки 5421 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 572 034 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 16 августа лечение от КВИ продолжают получать 119 547 человек (114 790 КВИ+ и 4757 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 31 910 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 87 637 пациентов,
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1 937 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 507 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 228 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 15 августа 2021 года зарегистрировано 7652 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 14 августа от КВИ скончались 98 человек.
14 августа 2021 года зафиксировано 98 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 25 летальных исходов и 31 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 65 765, летальных случаев – 4073, выздоровевших – 56 935.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне - Туркестанская область.
На 15 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 092 882 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 717 883 человек.
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