Система Orphus

Сводка эпидситуации на 18 августа: от коронавируса и пневмонии скончались 135 человек

18.08.2021 31321
Сводка эпидситуации на 18 августа: от коронавируса и пневмонии скончались 135 человек
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 17 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 708 379 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 7034 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 735;
 
в городе Алматы – 1403;
 
в городе Шымкенте – 410;
 
в Акмолинской области – 284;
 
в Актюбинской области – 375;
 
в Алматинской области – 477;
 
в Атырауской области – 550;
 
в ВКО – 163;
 
в Жамбылской области – 219;
 
в ЗКО – 132;
 
в Карагандинской области – 1049;
 
в Костанайской области – 267;
 
в Кызылординской области – 150;
 
в Мангистауской области – 200;
 
в Павлодарской области – 323;
 
в СКО – 158;
 
в Туркестанской области – 139.
 
В Казахстане за сутки 7416 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 585 298 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
 
На 18 августа лечение от КВИ продолжают получать 120 313 человека (115 214 КВИ+ и 5099 КВИ-), из них 
 
- в стационарах находятся 30 123 пациента;
 
- на амбулаторном уровне – 90 190 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 1840 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 561 пациент;
 
- на аппарате ИВЛ – 263 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 17 августа 2021 года зарегистрировано 7867 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 16 августа от КВИ скончались 116 человек. 
 
16 августа 2021 года зафиксированы 563 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов и 221 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 66 381, летальных случаев – 4111, выздоровевших – 57 171.
 
На 17 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 183 445 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 819 587 человек.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая