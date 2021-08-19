Сводка эпидситуации на 18 августа: от коронавируса и пневмонии скончались 135 человек

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НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 17 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 708 379 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7034 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 735;
в городе Алматы – 1403;
в городе Шымкенте – 410;
в Акмолинской области – 284;
в Актюбинской области – 375;
в Алматинской области – 477;
в Атырауской области – 550;
в ВКО – 163;
в Жамбылской области – 219;
в ЗКО – 132;
в Карагандинской области – 1049;
в Костанайской области – 267;
в Кызылординской области – 150;
в Мангистауской области – 200;
в Павлодарской области – 323;
в СКО – 158;
в Туркестанской области – 139.
В Казахстане за сутки 7416 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 585 298 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
На 18 августа лечение от КВИ продолжают получать 120 313 человека (115 214 КВИ+ и 5099 КВИ-), из них
- в стационарах находятся 30 123 пациента;
- на амбулаторном уровне – 90 190 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1840 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 561 пациент;
- на аппарате ИВЛ – 263 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 17 августа 2021 года зарегистрировано 7867 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 16 августа от КВИ скончались 116 человек.
16 августа 2021 года зафиксированы 563 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 19 летальных исходов и 221 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 66 381, летальных случаев – 4111, выздоровевших – 57 171.
На 17 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 183 445 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 819 587 человек.
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