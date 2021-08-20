Сводка эпидситуации на 19 августа: 7337 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 18 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 715 716 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7337 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 824;
в городе Алматы – 1570;
в городе Шымкенте – 418;
в Акмолинской области – 286;
в Актюбинской области – 401;
в Алматинской области – 423;
в Атырауской области – 450;
в ВКО – 227;
в Жамбылской области – 221;
в ЗКО – 168;
в Карагандинской области – 977;
в Костанайской области – 264;
в Кызылординской области – 232;
в Мангистауской области – 216;
в Павлодарской области – 388;
в СКО – 166;
в Туркестанской области – 106.
В Казахстане 6666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 591 964 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 19 августа лечение от КВИ продолжают получать 121 113 человека (115 764 КВИ+ и 5349 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 30 286 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 90 827 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1856 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 540 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 265 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 18 августа 2021 года зарегистрировано 7988 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 17 августа от КВИ скончались 121 человек.
17 августа зафиксирован 421 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 18 летальных исходов и 153 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 66 802, летальных случаев – 4129, выздоровевших – 57 324.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне - Туркестанская область.
На 18 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 229 329 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 867 622 человек.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства