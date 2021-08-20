Сводка эпидситуации на 19 августа: 7337 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 18 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 715 716 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7337 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 824;

в городе Алматы – 1570;

в городе Шымкенте – 418;

в Акмолинской области – 286;

в Актюбинской области – 401;

в Алматинской области – 423;

в Атырауской области – 450;

в ВКО – 227;

в Жамбылской области – 221;

в ЗКО – 168;

в Карагандинской области – 977;

в Костанайской области – 264;

в Кызылординской области – 232;

в Мангистауской области – 216;

в Павлодарской области – 388;

в СКО – 166;

в Туркестанской области – 106.

В Казахстане 6666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 591 964 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 19 августа лечение от КВИ продолжают получать 121 113 человека (115 764 КВИ+ и 5349 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 30 286 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 90 827 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1856 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 540 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 265 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 18 августа 2021 года зарегистрировано 7988 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 17 августа от КВИ скончались 121 человек.

17 августа зафиксирован 421 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 18 летальных исходов и 153 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 66 802, летальных случаев – 4129, выздоровевших – 57 324.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - Туркестанская область.

На 18 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 229 329 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 867 622 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства