Сводка эпидситуации на 1 августа: Казахстан обновил антирекорд по заболеваемости

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НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - Как сообщает межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса в РК, всего в стране подтверждено 580 379 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.





За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7803 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане - 1507, в Алматы - 1535, в Шымкенте - 585, в Акмолинской области - 256, в Актюбинской области - 251, в Алматинской области - 334, в Атырауской области - 415, в ВКО - 198, в Жамбылской области - 222, в ЗКО - 185, в Карагандинской области - 974, в Костанайской области - 252, в Кызылординской области - 201, в Мангистауской области - 254, в Павлодарской области - 300, в СКО - 151, в Туркестанской области - 183.

В Казахстане 4933 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 478 277 человек.

На 1 августа лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 98 931 человек (96 145 КВИ+ и 2786 КВИ-), из них в стационарах находятся 28 162 пациента, на амбулаторном уровне - 70 769 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 1652 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 417 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 187 пациентов.





30 июля зафиксированы 275 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальный исход и 108 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 61 168, летальных случаев - 3711, выздоровевших - 54 658.





В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области. Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 июля, Туркестанская область находилась в "желтой" зоне по распространению КВИ.

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