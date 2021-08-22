Сводка эпидситуации на 21 августа: от коронавируса и пневмонии скончались 129 человек

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 20 августа 2021 года в Казахстане подтвержден 730 181 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 951;

в городе Алматы – 1625;

в городе Шымкенте – 328;

в Акмолинской области – 283;

в Актюбинской области – 450;

в Алматинской области – 400;

в Атырауской области – 300;

в ВКО – 199;

в Жамбылской области – 221;

в ЗКО – 133;

в Карагандинской области – 933;

в Костанайской области – 261;

в Кызылординской области – 162;

в Мангистауской области – 234;

в Павлодарской области – 373;

в СКО – 164;

в Туркестанской области – 102.

В Казахстане за сутки 6951 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 604 801 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

На 20 августа лечение от КВИ продолжают получать 122 875 человек (117 171 КВИ+ и 5704 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 30 128 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 94 747 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1920 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 549 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 224 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 20 августа 2021 года зарегистрировано 8209 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 19 августа от КВИ скончались 103 человека.

19 августа 2021 года зафиксировано 354 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 136 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 67 495, летальных случаев – 4200, выздоровевших – 57 591.

На 20 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 322 910 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 962 718 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства