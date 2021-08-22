Сводка эпидситуации на 21 августа: от коронавируса и пневмонии скончались 129 человек

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НУР-СУЛТАН. 21 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 20 августа 2021 года в Казахстане подтвержден 730 181 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7117 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 951;
в городе Алматы – 1625;
в городе Шымкенте – 328;
в Акмолинской области – 283;
в Актюбинской области – 450;
в Алматинской области – 400;
в Атырауской области – 300;
в ВКО – 199;
в Жамбылской области – 221;
в ЗКО – 133;
в Карагандинской области – 933;
в Костанайской области – 261;
в Кызылординской области – 162;
в Мангистауской области – 234;
в Павлодарской области – 373;
в СКО – 164;
в Туркестанской области – 102.
В Казахстане за сутки 6951 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 604 801 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.
На 20 августа лечение от КВИ продолжают получать 122 875 человек (117 171 КВИ+ и 5704 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 30 128 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 94 747 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1920 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 549 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 224 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 20 августа 2021 года зарегистрировано 8209 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 19 августа от КВИ скончались 103 человека.
19 августа 2021 года зафиксировано 354 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 26 летальных исходов и 136 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 67 495, летальных случаев – 4200, выздоровевших – 57 591.
На 20 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 322 910 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 962 718 человек.
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