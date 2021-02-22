Сводка эпидситуации на 21 февраля

За минувшие сутки в стране выявили 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Сутками ранее было зарегистрировано 827 коронавирусных больных.
Всего в стране подтверждено 207 418 случаев, из них:
в Нур-Султане - 24 404 (+53);
в Алматы - 24 258 (+102);
в ВКО - 21 558 (+55);
в Атырауской области - 16 915 (+33);
в Павлодарской области - 16 939 (+100);
в Карагандинской области - 15 058 (+53);
в Акмолинской области - 13 104 (+81);
в ЗКО – 12 538 (+65);
в СКО - 12 060 (+36);
в Костанайской области - 11 851 (+69);
в Алматинской области - 10 439 (+59);
в Шымкенте - 6059 (+8);
в Жамбылской области - 5839 (+19);
в Туркестанской области - 4244 (+4);
в Мангистауской области - 4199 (+9);
в Актюбинской области - 4178 (+13);
в Кызылординской области - 3775 (+7).
За эти же сутки в республике еще 487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
в Нур-Султане - 139;
в Шымкенте - 7;
в Алматинской области - 65;
в Атырауской области - 42;
в ВКО - 17;
в ЗКО - 25;
в Карагандинской области - 45;
в Костанайской области - 31;
в Кызылординской области - 2;
в Мангистауской области - 7;
в Павлодарской области - 77;
в СКО - 22;
в Туркестанской области - 8.
Всего от COVID-19 выздоровели 191 097 человек.
Шесть человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки. Лечение продолжают получать 21 417 человек, из них в стационарах - 4776 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 641 пациент. В тяжелом состоянии - 237 пациентов; в состоянии крайней степени тяжести - 54 пациента; на аппарате ИВЛ - 45 пациентов.
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