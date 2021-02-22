Система Orphus

Сводка эпидситуации на 21 февраля

21.02.2021 87211
Сводка эпидситуации на 21 февраля
Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Число случаев заболевания коронавирусом снизилось в Казахстане, передает Kazakhstan Today.
 
За минувшие сутки в стране выявили 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Сутками ранее было зарегистрировано 827 коронавирусных больных.
 
Всего в стране подтверждено 207 418 случаев, из них:
 
в Нур-Султане - 24 404 (+53);
 
в Алматы - 24 258 (+102);
 
в ВКО - 21 558 (+55);
 
в Атырауской области - 16 915 (+33);
 
в Павлодарской области - 16 939 (+100);
 
в Карагандинской области - 15 058 (+53);
 
в Акмолинской области - 13 104 (+81);
 
в ЗКО – 12 538 (+65);
 
в СКО - 12 060 (+36);
 
в Костанайской области - 11 851 (+69);
 
в Алматинской области - 10 439 (+59);
 
в Шымкенте - 6059 (+8);
 
в Жамбылской области - 5839 (+19);
 
в Туркестанской области - 4244 (+4);
 
в Мангистауской области - 4199 (+9);
 
в Актюбинской области - 4178 (+13);
 
в Кызылординской области - 3775 (+7).
 
За эти же сутки в республике еще 487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
 
в Нур-Султане - 139;
 
в Шымкенте - 7;
 
в Алматинской области - 65;
 
в Атырауской области - 42;
 
в ВКО - 17;
 
в ЗКО - 25;
 
в Карагандинской области - 45;
 
в Костанайской области - 31;
 
в Кызылординской области - 2;
 
в Мангистауской области - 7;
 
в Павлодарской области - 77;
 
в СКО - 22;
 
в Туркестанской области - 8.
 
Всего от COVID-19 выздоровели 191 097 человек.
 
Шесть человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки. Лечение продолжают получать 21 417 человек, из них в стационарах - 4776 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 641 пациент. В тяжелом состоянии - 237 пациентов; в состоянии крайней степени тяжести - 54 пациента; на аппарате ИВЛ - 45 пациентов.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая