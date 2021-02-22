Сводка эпидситуации на 21 февраля

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Число случаев заболевания коронавирусом снизилось в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

За минувшие сутки в стране выявили 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Сутками ранее было зарегистрировано 827 коронавирусных больных.

Всего в стране подтверждено 207 418 случаев, из них:

в Нур-Султане - 24 404 (+53);

в Алматы - 24 258 (+102);

в ВКО - 21 558 (+55);

в Атырауской области - 16 915 (+33);

в Павлодарской области - 16 939 (+100);

в Карагандинской области - 15 058 (+53);

в Акмолинской области - 13 104 (+81);

в ЗКО – 12 538 (+65);

в СКО - 12 060 (+36);

в Костанайской области - 11 851 (+69);

в Алматинской области - 10 439 (+59);

в Шымкенте - 6059 (+8);

в Жамбылской области - 5839 (+19);

в Туркестанской области - 4244 (+4);

в Мангистауской области - 4199 (+9);

в Актюбинской области - 4178 (+13);

в Кызылординской области - 3775 (+7).

За эти же сутки в республике еще 487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

в Нур-Султане - 139;

в Шымкенте - 7;

в Алматинской области - 65;

в Атырауской области - 42;

в ВКО - 17;

в ЗКО - 25;

в Карагандинской области - 45;

в Костанайской области - 31;

в Кызылординской области - 2;

в Мангистауской области - 7;

в Павлодарской области - 77;

в СКО - 22;

в Туркестанской области - 8.

Всего от COVID-19 выздоровели 191 097 человек.

Шесть человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки. Лечение продолжают получать 21 417 человек, из них в стационарах - 4776 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 641 пациент. В тяжелом состоянии - 237 пациентов; в состоянии крайней степени тяжести - 54 пациента; на аппарате ИВЛ - 45 пациентов.

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