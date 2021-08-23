Сводка эпидситуации на 22 августа: в Казахстане отмечено снижение заболеваемости COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 22 АВГУСТА - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 6725 случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За минувшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 829 новых случаев COVID-19, в Алматы - 1613, в Шымкенте - 336, в Акмолинской области - 281, в Актюбинской области - 417, в Алматинской области - 400, в Атырауской области - 287, в Восточно-Казахстанской области - 176, в Жамбылской области - 132, в Западно-Казахстанской области - 135, в Карагандинской области - 920, в Костанайской области - 297, в Кызылординской области - 185, в Мангистауской области - 153, в Павлодарской области - 331, в Северо-Казахстанской области - 168, в Туркестанской области - 65.

Всего в стране с 13 марта 2020 года подтверждено 736 906 случаев COVID-19.

Выздоровели за это время 610 719 человек, из них 5918 - за последние сутки.

По информации Минздрава РК, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом, умерли 8302 человека, из них 93 - за последние сутки.

За сутки выявлено 310 случаев заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР, умерли 16 человек. Всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 67 805 случаев заболеваемости коронавирусной пневмонией, умерли от нее 4216 человек.

На 22 августа лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 123 773 человека, из них 117 885 с положительным ПЦР-тестом (КВИ+) и 5888 с отрицательным (КВИ-), в стационарах находятся 29 856 пациентов, на амбулаторном лечении - 93 917.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 1927 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 523, на аппарате ИВЛ - 249.

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