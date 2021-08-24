Сводка эпидситуации на 23 августа: еще 137 человек скончались от коронавируса и пневмонии

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НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 22 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 743 220 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 6314 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 650;
в городе Алматы – 1615;
в городе Шымкенте – 147;
в Акмолинской области – 278;
в Актюбинской области – 382;
в Алматинской области – 408;
в Атырауской области – 310;
в ВКО – 158;
в Жамбылской области – 191;
в ЗКО – 93;
в Карагандинской области – 913;
в Костанайской области – 291;
в Кызылординской области – 124;
в Мангистауской области – 219;
в Павлодарской области – 320;
в СКО – 159;
в Туркестанской области – 56.
В Казахстане за сутки 5097 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 615 816 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 23 августа лечение от КВИ продолжает получать 124 871 человек (118 989 КВИ+ и 5882 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 30 197 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 94 674 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1944 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 518 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 312 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 22 августа 2021 года зарегистрировано 8415 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 21 августа от КВИ скончались 113 человек.
21 августа 2021 года зафиксировано 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 24 летальных исхода и 9 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 67 832, летальных случаев – 4240, выздоровевших – 57 710.
В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне – Туркестанская область.
На 22 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 369 263 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 013 064 человек.
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