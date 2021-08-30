Сводка эпидситуации на 29 августа: Алматы остается антилидером про числу новых заболевших

Фото: Edward Jenner: Pexels

НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - За прошедшие сутки в Казахстане выявили 5993 заболевших COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным МВК по нераспространению COVID-19, в разрезе регионов выявлено новых случаев:

в Нур-Султане - 590;

в Алматы - 1491;

в Шымкенте - 217;

в Акмолинской области - 260;

в Актюбинской области - 320;

в Алматинской области - 412;

в Атырауской области - 401;

в Восточно-Казахстанской области - 175;

в Жамбылской области - 129;

в Западно-Казахстанской области - 136;

в Карагандинской области - 750;

в Костанайской области - 271;

в Кызылординской области - 130;

в Мангистауской области - 223;

в Павлодарской области - 362;

в Северо-Казахстанской области - 88;

в Туркестанской области - 74.

Всего в Казахстане с начала пандемии выявлены 779 927 заболевших, скончались 9118 пациентов.

Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 5271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии от COVID-19 в стране вылечились 662 158 человек.

Занятость коечного фонда на 29 августа составляет 45% по инфекционным койкам и 44% - по реанимационным.

Также в МВК сообщили, что по состоянию на 27 августа зафиксированы 273 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 22 летальных исхода и 113 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 69 630, летальных случаев - 4386, выздоровевших - 58 406.

В Казахстане на 29 августа провакцинировано I компонентом 6 592 369 человек, II компонентом - 5 317 112 человек.

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