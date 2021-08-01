Сводка эпидситуации на 31 июля: более 27 тыс. пациентов находятся в стационарах

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НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 30 июля в Казахстане подтверждено 572 576 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрирован 7691 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- в городе Нур-Султане - 1518;
- в городе Алматы - 1511;
- в городе Шымкенте - 477;
- в Акмолинской области - 253;
- в Актюбинской области - 332;
- в Алматинской области - 300;
- в Атырауской области - 417;
- в ВКО - 216;
- в Жамбылской области - 247;
- в ЗКО - 159;
- в Карагандинской области - 964;
- в Костанайской области - 245;
- в Кызылординской области - 257;
- в Мангистауской области - 236;
- в Павлодарской области - 280;
- в СКО - 155;
- в Туркестанской области - 124.
В Казахстане 5372 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 473 344 человека.
На 31 июля лечение от КВИ продолжает получать 95 998 человек (93 366 КВИ + и 2632 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 27 004 пациента;
- на амбулаторном уровне - 68 994 пациента.
Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 1 677 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 349 пациентов;
- на аппарате ИВЛ - 334 пациента.
30 июля в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 370 661 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 730 920 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 июля в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне - Туркестанская область.
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