Сводка эпидситуации на 31 июля: более 27 тыс. пациентов находятся в стационарах

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НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 30 июля в Казахстане подтверждено 572 576 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 7691 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 1518;

в городе Алматы - 1511;

в городе Шымкенте - 477;

в Акмолинской области - 253;

в Актюбинской области - 332;

в Алматинской области - 300;

в Атырауской области - 417;

в ВКО - 216;

в Жамбылской области - 247;

в ЗКО - 159;

в Карагандинской области - 964;

в Костанайской области - 245;

в Кызылординской области - 257;

в Мангистауской области - 236;

в Павлодарской области - 280;

в СКО - 155;

в Туркестанской области - 124.

В Казахстане 5372 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 473 344 человека.

На 31 июля лечение от КВИ продолжает получать 95 998 человек (93 366 КВИ + и 2632 КВИ-), из них:

в стационарах находятся 27 004 пациента;

на амбулаторном уровне - 68 994 пациента.





Из числа заболевших КВИ + и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 1 677 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 349 пациентов;

на аппарате ИВЛ - 334 пациента.

30 июля в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 370 661 человек, 2-м компонентом провакцинировано 3 730 920 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 июля в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне - Туркестанская область.

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