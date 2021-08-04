Сводка эпидситуации на 3 августа в РК: 1707 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

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НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 2 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 595 433 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7481 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1270;

в городе Алматы – 1531;

в городе Шымкенте – 575;

в Акмолинской области – 259;

в Актюбинской области – 356;

в Алматинской области – 311;

в Атырауской области – 406;

в ВКО – 308;

в Жамбылской области – 196;

в ЗКО – 115;

в Карагандинской области – 941;

в Костанайской области – 261;

в Кызылординской области – 210;

в Мангистауской области – 181;

в Павлодарской области – 292;

в СКО – 147;

в Туркестанской области – 122.

В Казахстане за сутки 6177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 489 135 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Туркестанская область.

На 3 августа лечение от КВИ продолжают получать 102 839 человек (100 145 КВИ+ и 2694 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 29 138 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 73 701 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1707 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 395 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 197 пациентов.

1 августа 2021 года зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 16 летальных исходов и 87 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 61 301, летальных случаев – 3756, выздоровевших – 54 851.

Дополнено. По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 2 августа 2021 года зарегистрировано 6153 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 1 августа от КВИ скончались 110 человек.

I компонентом 5 480 094 человек провакцинировано в Казахстане на 3 августа 2021 года, II компонентом 3 941 941 человек.

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