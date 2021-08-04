Сводка эпидситуации на 3 августа в РК: 1707 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

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НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 2 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 595 433 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7481 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 1270;
в городе Алматы – 1531;
в городе Шымкенте – 575;
в Акмолинской области – 259;
в Актюбинской области – 356;
в Алматинской области – 311;
в Атырауской области – 406;
в ВКО – 308;
в Жамбылской области – 196;
в ЗКО – 115;
в Карагандинской области – 941;
в Костанайской области – 261;
в Кызылординской области – 210;
в Мангистауской области – 181;
в Павлодарской области – 292;
в СКО – 147;
в Туркестанской области – 122.
В Казахстане за сутки 6177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 489 135 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне – Туркестанская область.
На 3 августа лечение от КВИ продолжают получать 102 839 человек (100 145 КВИ+ и 2694 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 29 138 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 73 701 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1707 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 395 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 197 пациентов.
1 августа 2021 года зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 16 летальных исходов и 87 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 61 301, летальных случаев – 3756, выздоровевших – 54 851.
Дополнено. По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 2 августа 2021 года зарегистрировано 6153 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 1 августа от КВИ скончались 110 человек.
I компонентом 5 480 094 человек провакцинировано в Казахстане на 3 августа 2021 года, II компонентом 3 941 941 человек.
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