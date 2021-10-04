Сводка эпидситуации на 3 октября: выявлено более 2,1 тыс. случаев коронавируса и пневмонии

ТАРАЗ. 4 ОКТЯБРЯ - Казахстанскую вакцину QazVac будут поставлять в ОАЭ, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения биофармацевтического завода иммунобиологических препаратов Otarbiopharm в Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с ознакомления с деятельностью Биофармацевтического завода
по производству вакцин QazVac при Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности, расположенного в поселке Гвардейском Кордайского района. Президенту показали технологическую линию производства вакцин, лабораторное оборудование и мобильные реакторы.
Генеральный директор института Кунсулу Закарья доложила о планах по дальнейшему развитию НИИ проблем биологической безопасности.
Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции, вакцины против гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита и других инфекционных заболеваний.
Планируется ежегодно производить от 30 до 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов. Общая стоимость проекта - 15,6 миллиарда тенге.
Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что 16 сентября был запущен промышленный розлив в объеме 100 тысяч доз.
Среди стран СНГ только Казахстан и Россия наладили производство вакцин против Covid-19.
В беседе с сотрудниками завода президент Казахстана, отметив важность проекта, выразил уверенность в том, что отечественная вакцина внесет значительный вклад в борьбу с коронавирусом и укрепление здоровья населения.
Поздравляю всех вас, это действительно большое достижение. Это очень нужное производство для нашей страны. Основная работа выполнена. В следующем году мы продолжим выпуск. Эту вакцину мы будем направлять в ОАЭ и другие мусульманские страны. Наша вакцина получает признание в мире, за что я благодарю вас. Это очень сложный производственный процесс. На запуск подобного предприятия за рубежом уходит три-четыре года, а мы смогли наладить работу за 9 месяцев. Государство высоко ценит ваш труд", - отметил глава государства.
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - У американской вакцины от COVID нашли смертельно опасный побочный эффект, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вакцина от коронавируса Johnson & Johnson американского производства может быть опасна для жизни, пишет news-ru.turbopages.org.
Однокомпонентный препарат имеет побочный эффект, который вызывает опасное состояние, связанное со свертываемостью крови, сообщает издание Daily Mail.
Тревогу забило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Там уточнили, что речь идет о венозной тромбоэмболии (ВТЭ), которая развивается на фоне тромбоцитопении (недостаток тромбоцитов в крови). В ведомстве призвали добавить информацию о рисках на этикетку вакцины Johnson & Johnson.
Опасное заболевание протекает следующим образом: в вене (обычно на ноге, руке или в паху) появляется сгусток крови, который потом перемещается в легкие человека, блокируя кровоснабжение. При вакцинации этот процесс начинается при травме или у лежачих пациентов при отсутствии движения.
EMA сообщило, что чаще всего вакцина J&J вызывала образование сгустков крови в головном мозге и брюшной полости. Такую же проблему имеет вакцина AstraZeneca.
Одно правдоподобное объяснение сочетания образования сгустков крови и низкого уровня тромбоцитов - это иммунный ответ, приводящий к состоянию, аналогичному тому, которое иногда наблюдается у пациентов, получавших гепарин, говорится в сообщении EMA.
Фото: Из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Ученые предупреждают, что если очередная, четвертая по счету глобальная волна инфекции (а она уже практически неизбежна), наложится на сезон обычных простудных заболеваний вроде ОРВИ или гриппа, это может серьезно осложнить ситуацию в здравоохранении по всему миру и обернуться десятками, а то и сотнями тысяч жертв, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Насколько велика вероятность такого "двойного удара" - или, как говорят на Западе, "твиндемии" (от английского слова "twins" - "двойня") - и что можно сделать, чтобы себя защитить, рассказали ученые Русской службе Би-би-си
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Затишье перед бурей
Сезон простудных заболеваний в северном полушарии начинается, как правило, с наступлением первых холодов и продолжается почти полгода - где-то до середины марта.
Прошлый, 2020 год оказался большим исключением из этого правила. Подавляющее большинство школ были закрыты, да и взрослые преимущественно сидели по домам, так что разносить простуду и грипп было особо некому.
Например, в Соединенных Штатах, где вирус гриппа ежегодно уносит от 20 до 60 тысяч жизней, из которых по меньшей мере 200 детей, в прошлом сезоне скончался только один ребенок. В общей же сложности с сентября по март на всю 330-милионную страну больных гриппом едва набралось полторы тысячи.
Этой осенью ситуация принципиально иная. В развитых странах, где значительная часть населения уже сделала прививку от Covid-19, власти понемногу снимают ограничительные меры. Дети возвращаются в школы, взрослые - в офисы и рестораны. Неудивительно, что поползла вверх и статистика простудных заболеваний.
В России, например, заболеваемость гриппом и ОРВИ за последний месяц выросла вдвое. По данным Роспотребназдора на конец четверга, в 62 регионах эпидемия уже зафиксирована официально и продолжает набирать обороты.
Параллельно с этим заходит на новую волну и коронавирусная пандемия: статистика новых случаев Covid-19 в России стабильно растет уже на протяжении трех недель и останавливаться явно не собирается.
Мы стоим перед угрозой эпидемии сразу двух респираторных вирусов, и в результате система здравоохранения легко может оказаться перегруженной, не справившись с потоком больных", - предупреждает профессор Медицинской школы Гарвардского университета Даниэль Соломон.
С таким прогнозом согласны большинство экспертов-эпидемиологов. По их словам, возвращение жизни в привычное русло будет неизбежно сопровождаться и возвращением привычных инфекций.
Беда не приходит одна
Конечно, заранее нельзя быть уверенным ни в чем, но я думаю, этой зимой нас ждет значительный рост заболеваемости и гриппом, и вирусом HRSV, поражающим нижние дыхательные пути. То есть к нам вот-вот вернутся сразу два вируса, задавленные прошлой зимой", - говорит профессор вирусологии из Школы клеточной и молекулярной медицины Бристольского университета Дэвид Мэттьюс.
Тем, кто не боится сезонного гриппа и считает его относительно безопасным заболеванием, профессор Мэттьюс напоминает статистику. Ежегодно от этого "безобидного" вируса (и связанных с ним осложнений) погибают в общей сложности примерно 650 тысяч человек. Так что, по его словам, недооценивать обе эти инфекции ни в коем случае не стоит.
В группе риска пожилые люди с хроническими заболеваниями (то есть на фоне пандемии они уязвимы дважды) и дети с неокрепшим еще иммунитетом. В отличие от коронавируса, который в детском возрасте обычно как раз переносится относительно легко, у них намного выше шанс тяжело заболеть и попасть в больницу.
Ребенок, попавший с гриппом в реанимацию, - обычное дело. Конечно, для молодых и здоровых грипп - это, скорее, досадная неприятность: ну кто из нас не болел гриппом. Но мы знаем, что он ежегодно убивает десятки и сотни тысяч людей. Он убивает стариков, он убивает младенцев. Поэтому нам очень повезло, что от гриппа можно сделать прививку. От HRSV вот нельзя, хотя разработки вакцины ведутся уже несколько десятилетий", - уверяет Дэвид Метьюс.
Профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Университетского колледжа Лондона и президент британской академии медицинских наук Энн Джонсон указывает еще на одну потенциальную опасность: известно, что от года к году грипп довольно значительно мутирует. Иногда, примерно раз в 10 лет, это приводит к появлению нового, более опасного штамма. Так, например, произошло в 2009 году, когда начавшаяся в Мексике вспышка свиного гриппа переросла в глобальную эпидемию.
Хорошая новость, по ее словам, заключается в том, что нового локдауна вводить не потребуется. Для борьбы с гриппом идеально подходят уже привычные нам меры: ношение масок, регулярное и тщательное мытье рук, соблюдение социальной дистанции, а главное - вакцинация. Профессор Мэттьюс убежден: в этом году привиться от гриппа лучше даже тем, кто никогда в жизни раньше этого не делал. Чтобы по максимуму защитить не только себя, но и окружающих.
На фоне массовой вакцинации от коронавируса ученые даже провели специальное исследование, чтобы выяснить, можно ли делать обе прививки подряд с небольшим перерывом и в каком порядке они работают лучше. Ответ однозначный: можно. И даже в один день.
Конечно, ни одна прививка не способна дать гарантированную и полную защиту от болезни, уточняет эксперт. Но вот от попадания в больницу убережет наверняка, так что игнорировать самый эффективный из известных способов защиты ни в коем случае нельзя.
Когда вы садитесь в машину и пристегиваете ремень, вы делаете это не потому, что собираетесь попасть в аварию, правда? И не потому, что ремень дает гарантию, что в случае аварии вы останетесь в живых или не получите серьезных травм. Вы пристегиваетесь потому, что если вдруг авария все же случится, ремень принципиально повышает ваши шансы на благополучный исход", - сравнивает укол вакцины с ремнями безопасности профессор Мэтьюс.