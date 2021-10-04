Сводка эпидситуации на 3 октября: выявлено более 2,1 тыс. случаев коронавируса и пневмонии

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НУР-СУЛТАН. 3 ОКТЯБРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1953 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За минувшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 289 новых случая, в Алматы - 440, в Шымкенте - 67, в Акмолинской области - 51, в Актюбинской области - 88, в Алматинской области - 198, в Атырауской области - 50, в Восточно-Казахстанской области - 104, в Жамбылской области - 49, в Западно-Казахстанской области - 63, в Карагандинской области - 160, в Костанайской области - 109, в Кызылординской области - 39, в Мангистауской области - 7, в Павлодарской области - 110, в Северо-Казахстанской области - 86, в Туркестанской области - 43.

Всего с начала пандемии подтверждено 890 993 случая COVID-19.

Всего выздоровели 828 328 человек, из них 2238 - за последние сутки.

С 13 марта 2020 года умерли от коронавируса 11 292 человека, из них 39 - за последние сутки.

За сутки выявлено 179 случаев заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР, умерли пять человек. Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано 76 219 случаев заболеваемости коронавирусной пневмонией, умерли от нее 4850 человек.

Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 59 458 человек, из них с положительным ПЦР-тестом (КВИ+) - 51 373, с отрицательным (КВИ-) - 8085. Находятся в стационарах 10 147 пациентов, на амбулаторном лечении - 49 311.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 753 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 227, на аппарате ИВЛ - 142.

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