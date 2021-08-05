Сводка эпидситуации на 4 августа: в Казахстане количество случаев коронавируса превысило 600 тыс.

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 3 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 602 952 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7519 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 1351;

в городе Алматы – 1558;

в городе Шымкенте – 502;

в Акмолинской области – 257;

в Актюбинской области – 365;

в Алматинской области – 315;

в Атырауской области – 381;

в ВКО – 302;

в Жамбылской области – 181;

в ЗКО – 163;

в Карагандинской области – 895;

в Костанайской области – 270;

в Кызылординской области – 198;

в Мангистауской области – 223;

в Павлодарской области – 307;

в СКО – 141;

в Туркестанской области – 110.

В Казахстане за сутки 3554 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 492 689 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 4 августа 2021 года в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне – Туркестанская область.

Дополнено. На 4 августа лечение от КВИ продолжают получать 107 016 человек (103 986 КВИ+ и 3030 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 29 325 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 77 691 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1 786 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 412 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 209 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 3 августа 2021 года зарегистрировано 6277 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 2 августа от КВИ скончались 124 человек.

2 августа 2021 года зафиксирован 471 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 25 летальных исходов и 110 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 61 772, летальных случаев – 3781, выздоровевших – 54 961.

На 3 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 530 789 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 084 463 человек.

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