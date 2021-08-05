Сводка эпидситуации на 4 августа: в Казахстане количество случаев коронавируса превысило 600 тыс.

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 3 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 602 952 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7519 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 1351;
в городе Алматы – 1558;
в городе Шымкенте – 502;
в Акмолинской области – 257;
в Актюбинской области – 365;
в Алматинской области – 315;
в Атырауской области – 381;
в ВКО – 302;
в Жамбылской области – 181;
в ЗКО – 163;
в Карагандинской области – 895;
в Костанайской области – 270;
в Кызылординской области – 198;
в Мангистауской области – 223;
в Павлодарской области – 307;
в СКО – 141;
в Туркестанской области – 110.
В Казахстане за сутки 3554 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 492 689 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 4 августа 2021 года в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне – Туркестанская область.
Дополнено. На 4 августа лечение от КВИ продолжают получать 107 016 человек (103 986 КВИ+ и 3030 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 29 325 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 77 691 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1 786 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 412 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 209 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 3 августа 2021 года зарегистрировано 6277 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 2 августа от КВИ скончались 124 человек.
2 августа 2021 года зафиксирован 471 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 25 летальных исходов и 110 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 61 772, летальных случаев – 3781, выздоровевших – 54 961.
На 3 августа 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 530 789 человек, 2-м компонентом провакцинировано 4 084 463 человек.
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