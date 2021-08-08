Сводка эпидситуации на 7 августа: от КВИ и пневмонии скончались 158 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. 7 АВГУСТА - По состоянию на 23.59 6 августа 2021 года в Казахстане подтверждено 626 412 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 7899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них:

в городе Нур-Султане - 1493;

в городе Алматы - 1506;

в городе Шымкенте - 538;

в Акмолинской области - 263;

в Актюбинской области - 407;

в Алматинской области - 350;

в Атырауской области - 366;

в ВКО - 308;

в Жамбылской области - 190;

в ЗКО - 170;

в Карагандинской области - 1008;

в Костанайской области - 275;

в Кызылординской области - 200;

в Мангистауской области - 240;

в Павлодарской области - 300;

в СКО - 155;

в Туркестанской области - 130.

В Казахстане за сутки 6638 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 514 299 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В "зеленой" зоне - Туркестанская область.

На 7 августа лечение от КВИ продолжают получать 109 163 человека (–105 454 + и 3709 КВИ-), из них в стационарах находится – 29 961 пациент, на амбулаторном уровне – 79 202 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 1871 пациент;

• в состоянии крайней степени тяжести – 416 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 191 пациент.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 6 августа 2021 года зарегистрировано 6659 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 5 августа от КВИ скончались 128 человек.





5 августа зафиксировано 426 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 30 летальных исходов. Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 62 990, летальных случаев - 3870.





На 6 августа 2021 году в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 5 692 340 человек, вторым - 4 311 887 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства