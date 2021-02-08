Сводка эпидситуации на 7 февраля

Количество заболевших по регионам:
Павлодарская область – 221;
Нур-Султан – 140;
Акмолинская область – 138;
Алматы – 113;
Западно-Казахстанская область – 91;
Костанайская область – 83;
Карагандинская область – 80;
Северо-Казахстанская область – 65;
Алматинская область – 64;
Восточно-Казахстанская область – 60;
Атырауская область – 44;
Актюбинская область – 10;
Жамбылская область – 12;
Кызылординская область – 8;
Мангистауская область – 7;
Шымкент – 7;
Туркестанская область – 3.
По информации МВК, в республике с начала пандемии выздоровел от коронавирусной инфекции 175 901 человек, в том числе 1021 – за последние сутки.
Также зарегистрировано 69 новых случаев пневмонии с признаками COVID-19, но отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели от нее 279 человек, летальных исходов нет, сообщила пресс-служба Минздрава республики.
Всего с начала августа в республике зарегистрировано 48 295 случаев заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли 579 человек, вылечились от пневмонии - 37 225.
Минздрав также сообщил, что по состоянию на 7 февраля лечение от коронавирусной инфекции (КВИ) продолжают получать 27 107 человек (16 616 - с положительным ПЦР (КВИ+) и 10 491 – с отрицательным (КВИ-). В стационарах находится 5771 пациент, лечатся амбулаторно – 21 336.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 269 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 48; на аппарате ИВЛ – 42.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства