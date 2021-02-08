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Сводка эпидситуации на 7 февраля

07.02.2021 11341
Сводка эпидситуации на 7 февраля
Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает Kazakhstan Today.

Количество заболевших по регионам:

Павлодарская область – 221;

Нур-Султан – 140;

Акмолинская область – 138;

Алматы – 113;

Западно-Казахстанская область – 91;

Костанайская область – 83;

Карагандинская область – 80;

Северо-Казахстанская область – 65;

Алматинская область – 64;

Восточно-Казахстанская область – 60;

Атырауская область – 44;

Актюбинская область – 10;

Жамбылская область – 12;

Кызылординская область – 8;

Мангистауская область – 7;

Шымкент – 7;

Туркестанская область – 3.

По информации МВК, в республике с начала пандемии выздоровел от коронавирусной инфекции 175 901 человек, в том числе 1021 – за последние сутки.

Также зарегистрировано 69 новых случаев пневмонии с признаками COVID-19, но отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели от нее 279 человек, летальных исходов нет, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Всего с начала августа в республике зарегистрировано 48 295 случаев заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли 579 человек, вылечились от пневмонии - 37 225.

Минздрав также сообщил, что по состоянию на 7 февраля лечение от коронавирусной инфекции (КВИ) продолжают получать 27 107 человек (16 616 - с положительным ПЦР (КВИ+) и 10 491 – с отрицательным (КВИ-). В стационарах находится 5771 пациент, лечатся амбулаторно – 21 336.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 269 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 48; на аппарате ИВЛ – 42.
 

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