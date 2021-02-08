Сводка эпидситуации на 7 февраля

Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1146 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает Kazakhstan Today.





Количество заболевших по регионам:





Павлодарская область – 221;





Нур-Султан – 140;





Акмолинская область – 138;





Алматы – 113;





Западно-Казахстанская область – 91;





Костанайская область – 83;





Карагандинская область – 80;





Северо-Казахстанская область – 65;





Алматинская область – 64;





Восточно-Казахстанская область – 60;





Атырауская область – 44;





Актюбинская область – 10;





Жамбылская область – 12;





Кызылординская область – 8;





Мангистауская область – 7;





Шымкент – 7;





Туркестанская область – 3.





По информации МВК, в республике с начала пандемии выздоровел от коронавирусной инфекции 175 901 человек, в том числе 1021 – за последние сутки.





Также зарегистрировано 69 новых случаев пневмонии с признаками COVID-19, но отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели от нее 279 человек, летальных исходов нет, сообщила пресс-служба Минздрава республики.





Всего с начала августа в республике зарегистрировано 48 295 случаев заболевания пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли 579 человек, вылечились от пневмонии - 37 225.





Минздрав также сообщил, что по состоянию на 7 февраля лечение от коронавирусной инфекции (КВИ) продолжают получать 27 107 человек (16 616 - с положительным ПЦР (КВИ+) и 10 491 – с отрицательным (КВИ-). В стационарах находится 5771 пациент, лечатся амбулаторно – 21 336.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 269 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 48; на аппарате ИВЛ – 42.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства