Сводка эпидситуации по COVID-19: Алматы перешел в "желтую" зону

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НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии подтверждено 1 300 730 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 43;

в городе Алматы - 158;

в городе Шымкенте - 6;

в Акмолинской области - 28;

в Актюбинской области - 6;

в Алматинской области - 21;

в Атырауской области - 9;

в ВКО - 36;

в Жамбылской области - 11;

в ЗКО - 20;

в Карагандинской области - 47;

в Костанайской области - 44;

в Кызылординской области - 6;

в Мангистауской области - 15;

в Павлодарской области - 47;

в СКО - 68;

в Туркестанской области - 1.

В Казахстане за сутки 2566 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 261 996 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

23 февраля 2022 года зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), четыре летальных исхода, 66 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 983, летальных случаев - 5333, выздоровевших - 81 575.

В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Алматы, Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 26 249 человек (25 174 КВИ+ и 1 075 КВИ-), из них: в стационарах находится 3326 пациентов, на амбулаторном уровне - 22 923.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 197 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 77.

На 23 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 367 506 человек, вторым - 8 961 969.