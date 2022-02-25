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Сводка эпидситуации по COVID-19: Алматы перешел в "желтую" зону

24.02.2022, 08:37 6916
Сводка эпидситуации по COVID-19: Алматы перешел в "желтую" зону
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии подтверждено 1 300 730 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 43;
 
в городе Алматы - 158;
 
в городе Шымкенте - 6;
 
в Акмолинской области - 28;
 
в Актюбинской области - 6;
 
в Алматинской области - 21;
 
в Атырауской области - 9;
 
в ВКО - 36;
 
в Жамбылской области - 11;
 
в ЗКО - 20;
 
в Карагандинской области - 47;
 
в Костанайской области - 44;
 
в Кызылординской области - 6;
 
в Мангистауской области - 15;
 
в Павлодарской области - 47;
 
в СКО - 68;
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 2566 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 261 996 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
23 февраля 2022 года зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), четыре летальных исхода, 66 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 983, летальных случаев - 5333, выздоровевших - 81 575.
 
В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "желтой" зоне: Алматы, Костанайская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 26 249 человек (25 174 КВИ+ и 1 075 КВИ-), из них: в стационарах находится 3326 пациентов, на амбулаторном уровне - 22 923.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 197 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 77.
 
На 23 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 367 506 человек, вторым - 8 961 969.
 

новости по теме

Школьники стали реже болеть КВИ в Акмолинской области

23.02.2022, 19:23 11091
Школьники стали реже болеть КВИ в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 23 ФЕВРАЛЯ - В Акмолинской области зарегистрирован спад заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как рассказала главный санитарный врач области Айнагуль Мусина, классов, переведенных на дистанционный формат обучения нет.
 
По оценки эпидемиологов, заболеваемость акмолинцев снизилась в три с половиной раза. Так, за последнюю неделю зарегистрировано на 722 случаев меньше, сообщает УВП региона.
 

На сегодня отмечается спад заболеваемости среди школьников - в день до 10 случаев. За последние сутки зарегистрировано - семь. На сегодня классов, переведеных на дистанционный формат обучения нет", - рассказала Айнагуль Мусина.

 
Среди детей дошкольного возраста за последние сутки случаев заражения не зарегистрировано. Спикер отметила, дети этой категории стали реже заболевать COVID-19.
 
Руководитель ведомства напомнила и о продолжающихся кампаниях вакцинации и ревакцинации в Акмолинской области.
 

Полный курс вакцины "Комирнати" получили 139 беременных и 1 587 в период лактации женщин, а также 4 673 подростка от 12 до 17 лет", - рассказала Айнагуль Мусина.

 
Напомним, контингент лиц, которые могут получить "Комирнати" расширен. Среди них лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп, а также те, кто получил первую дозу вакцины за рубежом.
 
Ревакцинацию прошли 92 839 акмолинцев, что составило 43,2 процентов от подлежащего населения.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 598 новых случаев заболевания COVID-19

23.02.2022, 09:04 15621
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 598 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 300 164 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 69,
 
в городе Алматы - 206,
 
в городе Шымкенте - 5,
 
в Акмолинской области - 22,
 
в Актюбинской области - 7,
 
в Алматинской области - 36,
 
в Атырауской области - 12,
 
в ВКО - 27,
 
в Жамбылской области - 4,
 
в ЗКО - 14,
 
в Карагандинской области - 33,
 
в Костанайской области - 42,
 
в Кызылординской области - 2,
 
в Мангистауской области - 12,
 
в Павлодарской области - 43,
 
в СКО - 62,
 
в Туркестанской области - 2.
 
22 февраля 2022 года зафиксировано 57 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), два летальных исхода, 65 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 937, летальных случаев - 5329, выздоровевших - 81 509.
 
В "красной" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.
 
В "желтой" зоне: Костанайская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 3146 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 259 430 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 23 февраля лечение от КВИ продолжают получать 28 280 человек (27 181 КВИ+ и 1 099 КВИ-), из них: в стационарах - 3672, на амбулаторном уровне - 24 608.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 220 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 78.
 
На 22 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 361 622 человека, вторым - 8 951 617.
 

Казахстан не планирует новые ограничения на фоне роста COVID-19 в мире

22.02.2022, 15:04 25631
Казахстан не планирует новые ограничения на фоне роста COVID-19 в мире
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в мире, в Казахстане пока не рассматривают введение новых ограничений. Об этом сообщил сегодня вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пока эпидемиологический режим останется прежним, он не будет усилен. Мы сейчас не думаем об усилении, наоборот, рассматриваем дальнейшее смягчение", - цитирует Тугжанова Sputnik Казахстан.

 
Как отметил вице-премьер, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в странах с плотным населением - Китае, Индии, Бангладеше. При этом в соседних с Казахстаном странах эпидемиологическая ситуация остается стабильной.
 

В настоящее время рост есть в 34 странах. Но среди соседних стран небольшой рост только в Китае", - сказал Тугжанов.

 
Вместе с тем он заявил о том, что Казахстан готов рассмотреть максимальное восстановление авиа- и сухопутных сообщений, пишет МИА "Казинформ".
 

Мы готовы рассмотреть предложения, и максимальное восстановление - и авиа, и всех сухопутных сообщений", - сказал Ералы Тугжанов. 

 
По его словам, сейчас с 23 странами в рамках международного сообщения открыты 78 маршрутов с частотой 259 рейсов в неделю. Полностью восстановлены рейсы по 57 внутренним маршрутам, курсирует 65 регулярных рейсов. 
 

В связи с этим поручаю Министерству здравоохранения, культуры и спорта, иностранных дел совместно с другими заинтересованными ведомствами проработать открытие наземных границ по аналогии с авиа", - добавил Ералы Тугжанов. 



 

Казахстан одобрил применение российской вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М"

22.02.2022, 13:36 27111
Казахстан одобрил применение российской вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М"
Фото: depositphotos
МОСКВА. 22 ФЕВРАЛЯ - Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение российской вакцины против коронавируса для подростков "Спутник М", сообщил Российский фонд прямых инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным фонда, Министерство здравоохранения Республики Казахстан приняло решение одобрить применение в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет. Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М".
 
В отличие от препаратов ряда зарубежных производителей, которые применяют для подростков вакцину в той же дозировке, что и для взрослых, "Спутник М" адаптирован НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи специально для подростков.
 

Спутник М" - это двухкомпонентный препарат, аналогичный вакцине "Спутник V", основанный на той же хорошо изученной на протяжении более 30 лет и безопасной платформе аденовирусных векторов человека. Единственным отличием "Спутника М" от "Спутника V" является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых", - говорится в сообщении.

 
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало "Спутник М" 24 ноября 2021 года на основании клинических исследований, которые подтвердили высокий профиль безопасности и иммуногенности "Спутник М" среди подростков. В ходе исследований у участников не выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинацией "Спутником М". Результаты соответствуют данным, полученным в рамках исследований и применения препарата "Спутник V" для вакцинации взрослого населения.
 
Отмечается, что вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 71 стране с общим населением свыше 4 млрд человек. "Спутник V" позволяет сформировать сильный и более продолжительный иммунный ответ против коронавируса, включая штамм Омикрон, по сравнению со многими другими вакцинами.
 
В частности, уникальное сравнительное исследование, проведенное в Национальном Институте им. Лаззаро Спалланцани, ведущем итальянском исследовательском институте в сфере инфекционных заболеваний, продемонстрировало более чем в два раза выше титр вируснейтрализующих антител к штамму Омикрон (B.1.1.529) по сравнению с двумя уколами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и 2,6 раза выше - через три месяца после вакцинации).
 
Данные исследования в Институте Спалланцани подтверждают результаты отдельного исследования НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, согласно которым "Спутник V" вырабатывает сильный нейтрализующий иммунный ответ против штамма Омикрон, который в дальнейшем который существенно усиливается при бустировании однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" (первый компонент "Спутника V"), отметили в фонде.
 

Министр здравоохранения РК рассказала об эпидемиологической ситуации по КВИ

22.02.2022, 09:09 30751
Министр здравоохранения РК рассказала об эпидемиологической ситуации по КВИ
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании правительства рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В РК эпидемиологическая ситуация по КВИ стабилизируется, ежесуточный прирост заболеваемости за последнюю неделю снизился до 1200 случаев в сутки, что отразилось и на коэффициенте распространенности инфекции, который составляет меньше единицы и равен 0,6", - сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният.

 
По ее словам, первым компонентом привито 82,1% подлежащего взрослого населения, вторым компонентом - 9,4 млн. Ревакцинацию прошли 2,43 млн человек.
 

Отмечается положительная динамика показателей эпидситуации. Так, за последний месяц среднесуточное количество случаев коронавирусной инфекции снизилось в 34 раза. Число лиц, получающих стационарное лечение, снизилось в 2,3 раза", - сказала глава Минздрава РК. 


 
Она отметила, что на сегодня в организациях здравоохранения продолжают лечение более 30 тыс. пациентов, из них 86% на амбулаторном уровне и 14% на стационарном.

Кроме того, министр здравоохранения сообщила, что выявлена циркуляция варианта Омикрон во всех регионах страны, она составила 72% от общего числа исследованных образцов. Также продолжает циркулировать дельта-штамм. Его выявляют в 25% случаев от общего числа образцов.
 

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизируется. Большинство регионов уже в "зеленой зоне". Тем не менее мониторинг за эпидемиологической ситуацией нужно сохранять", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов. 

 
Он напомнил, что по поручению президента продолжаются послабления для бизнеса и населения. 
 

Вместе с тем акиматам необходимо продолжить работу по вакцинации и ревакцинации населения, во всех регионах для этого имеется достаточное количество вакцин. По ревакцинации самый низкий охват в столице и Атырауской области. Прошу акимов отстающих регионов усилить контроль за данной работой", - поручил премьер.


 

Сводка эпидситуации в РК: за прошедшие сутки зарегистрировано 483 случая заболевания COVID-19

22.02.2022, 08:44 31476
Сводка эпидситуации в РК: за прошедшие сутки зарегистрировано 483 случая заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 299 566 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 26;
 
в городе Алматы - 172;
 
в городе Шымкенте - 4;
 
в Акмолинской области - 23;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 42;
 
в Атырауской области - 0;
 
в ВКО - 20;
 
в Жамбылской области - 11;
 
в ЗКО - 4;
 
в Карагандинской области - 47;
 
в Костанайской области - 24;
 
в Кызылординской области - 1;
 
в Мангистауской области - 1;
 
в Павлодарской области - 50;
 
в СКО - 55;
 
в Туркестанской области - 2.
 
В "красной" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.
 
В "желтой" зоне: Костанайская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 2243 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 256 284, сообщает МВК по нераспространению КВИ.
 
На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 30 846 человек (29 737 КВИ+ и 1 109 КВИ-), из них: в стационарах - 4198, на амбулаторном уровне - 26 648.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 230, в состоянии крайней степени тяжести - 103, на аппарате ИВЛ - 85.
 
С 13 марта 2020 года по 21 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 545 летальных случаев от КВИ+. 20 февраля от заболевания скончались два человека.
 
21 февраля 2022 года не зафиксировано случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), три летальных исхода, 16 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 880, летальных случаев - 5327, выздоровевших - 81 444.
 
На 21 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 355 368 человек, вторым - 8 941 123.

 

В Казахстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 53%

21.02.2022, 17:47 38311
В Казахстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 53%
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 53%. Об этом в ходе онлайн-лектория по вопросам смягчения ограничительных мер сообщила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если говорить о численности взрослого населения, подлежащего вакцинации - это больше 82%, а если посчитать от численности населения, как мы говорим, коллективный иммунитет, - то это больше 53%", - цитирует Есмагамбетову Sputnik.kz.

 
По ее словам, в Казахстане больше 10 млн человек получили первую дозу вакцины против коронавируса.
 
Главный государственный санитарный врач страны отметила, что ревакцинация нужна, так как важно не только создать этот коллективный иммунитет, но и поддержать его уровень, пишет Zakon.kz.
 

А поддержать мы можем только ревакцинацией. Ревакцинацию мы начали в ноябре. Уже 2 млн 400 тыс. человек прошли ее, или 52% от подлежащего в феврале населения. Ежемесячно число лиц, подлежащих вакцинации, у нас будет увеличиваться", - сказала Айжан Есмагамбетова.

 
Напомним, в Казахстане ревакцинация от коронавируса стартовала в ноябре прошлого года. Сейчас ее прошли 2 млн 400 тыс. человек. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 627 новых случаев заболевания коронавирусом

21.02.2022, 08:44 39411
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 627 новых случаев заболевания коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 299 083 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 627 новых случаев заболевания коронавирусом, из них:
 
в городе Нур-Султане - 31;
 
в городе Алматы - 203;
 
в городе Шымкенте - 2;
 
в Акмолинской области - 30;
 
в Актюбинской области - 9;
 
в Алматинской области - 27;
 
в Атырауской области - 11;
 
в ВКО - 33;
 
в Жамбылской области - 10;
 
в ЗКО - 14;
 
в Карагандинской области - 54;
 
в Костанайской области - 64;
 
в Кызылординской области - 3;
 
в Мангистауской области - 4;
 
в Павлодарской области - 57;
 
в СКО - 72;
 
в Туркестанской области - 3.


 

В "красной" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Костанайская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 32 627 человек (31 499 КВИ+ и 1 128 КВИ-), из них: в стационарах находится 4423 пациента, на амбулаторном уровне - 28 204 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 251, в состоянии крайней степени тяжести - 100, на аппарате ИВЛ - 78.
 
В Казахстане за сутки 2400 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 254 041 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
20 февраля 2022 года зафиксировано шесть случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), одиин летальный исход, 22 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 880, летальных случаев - 53 224, выздоровевших - 81 428.
 
На 20 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 348 441 человек, вторым - 8 932 551.
 

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