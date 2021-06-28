Сводка эпидситуации в Казахстане на 27 июня

Image by iqbal nuril anwar from Pixabay

НУР-СУЛТАН. 27 ИЮНЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1672 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За сутки в Нур-Султане зарегистрировано 556 случаев заражения COVID-19, в Алматы - 211, в Шымкенте - 61, в Акмолинской области - 40, в Актюбинской области - 35, в Алматинской области - 32, в Атырауской области - 86, в Восточно-Казахстанской области - 76, в Жамбылской области - 37, в Западно-Казахстанской области - 124, в Карагандинской области - 238, в Костанайской области - 39, в Кызылординской области - 33, в Мангистауской области - 36, в Павлодарской области - 20, в Северо-Казахстанской области - 19, в Туркестанской области - 20.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 418 114 случаев COVID-19.

С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 391 596 человек, в том числе 1025 - за последние сутки.

По информации Минздрава, с начала пандемии от коронавируса умерли 4306 человек, из них 11 - за последние сутки.

Кроме того, в стране за сутки выявлено 85 случаев заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), два человека скончались. Сутками ранее зафиксировано 54 случая заболеваемости пневмонией и три летальных исхода от нее.

По данным Минздрава, всего с 13 марта 2020 года в республике зарегистрировано 56 925 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 3442 человека.

По состоянию на 27 июня лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 23 552 человека, из них 22 212 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+) и 1340 - с отрицательным (КВИ-), в стационарах находятся 7015 пациентов, на амбулаторном лечении - 16 537.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 458 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 107, на аппарате ИВЛ - 68.





I компонентом на 27 июня 2021 года в Казахстане провакцинировано 3 130 095 человек, II компонентом - 1 891 022 человека.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства