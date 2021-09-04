Сводка эпидситуации: в Казахстане количество подтвержденных случаев COVID-19 превысило 800 тыс.

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НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 2 сентября 2021 года в Казахстане подтвержден 803 601 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 318;

в городе Алматы – 1287;

в городе Шымкенте – 223;

в Акмолинской области – 248;

в Актюбинской области – 339;

в Алматинской области – 295;

в Атырауской области – 195;

в ВКО – 170;

в Жамбылской области – 109;

в ЗКО – 134;

в Карагандинской области – 622;

в Костанайской области – 232;

в Кызылординской области – 112;

в Мангистауской области – 238;

в Павлодарской области – 268;

в СКО – 70;

в Туркестанской области – 70.

В Казахстане за сутки 10 161 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от КВИ выздоровел 701 641 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 3 сентября лечение от КВИ продолжают получать 99 675 человека (92 369 КВИ+ и 7306 КВИ-), из них

- в стационарах находятся 21 714 пациента;

- на амбулаторном уровне – 77 961 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1547 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 481 пациент;

- на аппарате ИВЛ – 255 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 2 сентября 2021 года зарегистрирован 9591 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 1 сентября от КВИ скончались 96 человек.

1 сентября 2021 года зафиксировано 358 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 170 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 70 608, летальных случаев – 4506, выздоровевших – 58 796.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская области

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

На 2 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 748 762 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 559 692 человек.

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