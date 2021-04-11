Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 апреля

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НУР-СУЛТАН. 10 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 9 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 266 667 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2734 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 266 667 случаев, из них:

в городе Алматы – 40 370 (+715);

в городе Нур-Султане – 35 001 (+548);

в ВКО – 23 259 (+59);

в Павлодарской области – 19 433 (+37);

в Атырауской области – 19 741 (+146);

в Карагандинской области – 18 886 (+171);

в Акмолинской области – 15 997 (+99);

в ЗКО – 16 140 (+130);

в Алматинской области – 16 234 (+369);

в Костанайской области – 14 128 (+32);

в СКО – 13 277 (+44);

в городе Шымкенте – 7469 (+85);

в Жамбылской области – 6690 (+39);

в Актюбинской области – 6402 (+166);

в Туркестанской области – 4661 (+21);

в Мангистауской области – 4659 (+31);

в Кызылординской области – 4330 (+42).

В Казахстане за сутки 1511 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 232 835 человек.

На 10 апреля лечение от КВИ продолжают получать 31 360 человек (30 640 КВИ+ и 720 КВИ-), из них в стационарах находятся 11 505 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 855 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 523 пациента;

в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента;

на аппарате ИВЛ – 95 пациентов.

На 8 апреля 2021 года зарегистрирован 101 новый случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 170 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 51 260, случаев с летальным исходом – 722, всего выздоровели – 49 818 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 апреля 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "желтой" зоне: город Шымкент, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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