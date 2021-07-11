Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 июля

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 451 130 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 3130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в:
- Нур-Султане - 798;
- Алматы - 491;
- Шымкенте - 246;
- Акмолинской области - 108;
- Актюбинской области - 104;
- Алматинской области - 118;
- Атырауской области - 160;
- ВКО - 80;
- Жамбылской области - 43;
- ЗКО - 198;
- Карагандинской области - 325;
- Костанайской области - 53;
- Кызылординской области - 50;
- Мангистауской области - 137;
- Павлодарской области - 130;
- СКО - 40;
- Туркестанской области - 49.
В Казахстане 2087 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в:
- Нур-Султане - 717;
- Алматы - 161;
- Шымкенте - 101;
- Акмолинской области - 29;
- Актюбинской области - 60;
- Алматинской области - 41;
- Атырауской области - 140;
- ВКО - 82;
- Жамбылской области - 31;
- ЗКО - 117;
- Карагандинской области - 333;
- Костанайской области - 61;
- Кызылординской области - 36;
- Мангистауской области - 50;
- Павлодарской области - 77;
- СКО - 25;
- Туркестанской области - 26.
Всего в стране от COVID-19 выздоровело 410 150 человек.
На 10 июля лечение от КВИ продолжают получать 37 764 человека (36 371 КВИ + и 1393 КВИ-), из них:
в стационарах находятся 11 989 пациентов;
на амбулаторном уровне - 25 775 пациентов.
Из заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 770 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести - 161 пациент;
на аппарате ИВЛ - 88 пациентов.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 июля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области.
В "желтой" зоне - Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
В "зелёной" зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
В Казахстане на 10 июля I компонентом провакцинировано 4 241 859 человек, II компонентом 2 389 756 человек.
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