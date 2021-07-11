Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 июля

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 451 130 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 3130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в:

Нур-Султане - 798;

Алматы - 491;

Шымкенте - 246;

Акмолинской области - 108;

Актюбинской области - 104;

Алматинской области - 118;

Атырауской области - 160;

ВКО - 80;

Жамбылской области - 43;

ЗКО - 198;

Карагандинской области - 325;

Костанайской области - 53;

Кызылординской области - 50;

Мангистауской области - 137;

Павлодарской области - 130;

СКО - 40;

Туркестанской области - 49.

В Казахстане 2087 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в:

Нур-Султане - 717;

Алматы - 161;

Шымкенте - 101;

Акмолинской области - 29;

Актюбинской области - 60;

Алматинской области - 41;

Атырауской области - 140;

ВКО - 82;

Жамбылской области - 31;

ЗКО - 117;

Карагандинской области - 333;

Костанайской области - 61;

Кызылординской области - 36;

Мангистауской области - 50;

Павлодарской области - 77;

СКО - 25;

Туркестанской области - 26.

Всего в стране от COVID-19 выздоровело 410 150 человек.

На 10 июля лечение от КВИ продолжают получать 37 764 человека (36 371 КВИ + и 1393 КВИ-), из них:

в стационарах находятся 11 989 пациентов;

на амбулаторном уровне - 25 775 пациентов.

Из заболевших КВИ + и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 770 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 161 пациент;

на аппарате ИВЛ - 88 пациентов.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 июля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области.

В "желтой" зоне - Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

В "зелёной" зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

В Казахстане на 10 июля I компонентом провакцинировано 4 241 859 человек, II компонентом 2 389 756 человек.

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