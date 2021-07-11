Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 июля

10.07.2021 52678
Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 июля
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮЛЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 451 130 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки в РК зарегистрировано 3130 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в:
 
  • Нур-Султане - 798;
  • Алматы - 491;
  • Шымкенте - 246;
  • Акмолинской области - 108;
  • Актюбинской области - 104;
  • Алматинской области - 118;
  • Атырауской области - 160;
  • ВКО - 80;
  • Жамбылской области - 43;
  • ЗКО - 198;
  • Карагандинской области - 325;
  • Костанайской области - 53;
  • Кызылординской области - 50;
  • Мангистауской области - 137;
  • Павлодарской области - 130;
  • СКО - 40;
  • Туркестанской области - 49.
 
В Казахстане 2087 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в: 
 
  • Нур-Султане - 717;
  • Алматы - 161; 
  • Шымкенте - 101;
  • Акмолинской области - 29;
  • Актюбинской области - 60;
  • Алматинской области - 41; 
  • Атырауской области - 140;
  • ВКО - 82;
  • Жамбылской области - 31;
  • ЗКО - 117;
  • Карагандинской области - 333;
  • Костанайской области - 61;
  • Кызылординской области - 36;
  • Мангистауской области - 50;
  • Павлодарской области - 77;
  • СКО - 25;
  • Туркестанской области - 26.
 
Всего в стране от COVID-19 выздоровело 410 150 человек.
 
На 10 июля лечение от КВИ продолжают получать 37 764 человека (36 371 КВИ + и 1393 КВИ-), из них: 
 
в стационарах находятся 11 989 пациентов;
 
на амбулаторном уровне - 25 775 пациентов.
 
Из заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
 
в тяжелом состоянии - 770 пациентов;
 
в состоянии крайней степени тяжести - 161 пациент;
 
на аппарате ИВЛ - 88 пациентов.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 июля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области.
 
В "желтой" зоне - Алматинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
 
В "зелёной" зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
 
В Казахстане на 10 июля I компонентом провакцинировано 4 241 859 человек, II компонентом 2 389 756 человек.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая