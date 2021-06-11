Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 июня

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 9 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 397 976 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1144 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 222;

в городе Алматы – 126;

в городе Шымкенте – 58;

в Акмолинской области – 48;

в Актюбинской области – 30;

в Алматинской области – 64;

в Атырауской области – 69;

в ВКО – 79;

в Жамбылской области – 32;

в ЗКО – 89;

в Карагандинской области – 160;

в Костанайской области – 35;

в Кызылординской области – 10;

в Мангистауской области – 45;

в Павлодарской области – 41;

в СКО – 17;

в Туркестанской области – 19.

В Казахстане за сутки 1543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 372 414 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 10 июня лечение от КВИ продолжают получать 22 456 человек (21 438 КВИ+ и 1 018 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 7576 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 14 880 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 516 пациентов;

- состоянии крайней степени тяжести – 113 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 78 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 июня зарегистрировано 4124 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 8 июня от КВИ скончались 13 человек.

8 июня 2021 года зафиксирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 22 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 55 999, летальных случаев – 944, выздоровевших – 51 581.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.

В "желтой" зоне – Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская и Павлодарская области.

В "зеленой" зоне – Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и СКО.

I компонентом 2 371 178 человек провакцинировано в Казахстане на 10 июня 2021 года, II компонентом 1 264 247 человек.

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