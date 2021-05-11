Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 мая

НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - По состоянию на 23.59 9 мая 2021 года в Казахстане зарегистрирован 344 731 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 344 731 случай, из них:

в городе Алматы – 60 364 (+570);

в городе Нур-Султане – 49 123 (+324);

в ВКО – 25762 (+87);

в Карагандинской области – 25 782 (+251);

в Алматинской области – 23 166 (+185);

в Атырауской области – 22 618 (+62);

в Павлодарской области – 22 013 (+125);

в ЗКО – 20 469 (+102);

в Акмолинской области – 19 637 (+130);

в Костанайской области – 14 965 (+25);

в СКО – 14 180 (+11);

в городе Шымкенте – 10 261 (+45);

в Актюбинской области – 9977 (+68);

в Жамбылской области – 8477 (+51);

в Мангистауской области – 6163 (+55);

в Кызылординской области – 6060 (+22);

в Туркестанской области – 5714 (+29).

В Казахстане за сутки 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 299 528 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 10 мая лечение от КВИ продолжают получать 41 723 человека (41 275 КВИ+ и 448 КВИ-), из них в стационарах находятся 15 063 пациента, на амбулаторном уровне – 26 660 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 790 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 181 пациент;

- на аппарате ИВЛ – 108 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 9 мая зарегистрировано 3928 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 8 мая от КВИ скончались 15 человек.

На 8 мая 2021 года зарегистрировано 23 новых случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 44 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 53 564, случаев с летальным исходом – 832, всего выздоровели – 52 284 человек.

1 686 733 человек провакцинировано в Казахстане на 10 мая 2021 года.

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