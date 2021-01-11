Сводка эпидситуации в Казахстане на 10 января

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Пять человек умерли за сутки в Казахстане от КВИ и коронавирусной пневмонии, передает Kazakhstan Today.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 10 января предоставило Министерство здравоохранения. За сутки скончались пять человек: трое - от коронавируса, двое - от коронавирусной пневмонии.

За минувшие сутки зарегистрировано 780 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 162 273 случая COVID-19, из них в Алматы - 19 517 (+116), в Восточно-Казахстанской области - 19 256 (+37), в Нур-Султане - 19 213 (+54), в Атырауской области - 14 319 (+54), в Карагандинской области - 12 411 (+40), в Павлодарской области - 9892 (+113), в Западно-Казахстанской - 9576 (+45), в Северо-Казахстанской - 9133 (+54), в Костанайской области - 8105 (+64), в Акмолинской области - 7776 (+60), в Алматинской области - 7593 (+62), в Шымкенте - 5599 (+29), в Жамбылской области - 5131 (+19), в Мангистауской области - 3800 (+10), в Актюбинской области - 3753 (+9), в Туркестанской области - 3764 (+14), в Кызылординской области - 3435 (+0).

За сутки в Казахстане выздоровели от коронавируса 408 человек, с начала пандемии - 148 671 человек.

Лечение от КВИ продолжают получать 23 138 человек (11 243 КВИ+ и 11 895 КВИ-), из них в стационарах находится 5608 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 530.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 277 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 53; на аппарате ИВЛ - 44.

За сутки зарегистрировано 105 новых случаев заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19, но отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели 164 человека.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства