Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 апреля

Фото автора Polina Tankilevitch: Pexels
В разрезе регионов статистика заболевших выглядит так:
Нур-Султан - 591;
Алматы - 709;
Шымкент - 88;
Акмолинская область - 103;
Актюбинская область - 202;
Алматинская область - 355;
Атырауская область - 131;
Восточно-Казахстанская область - 60;
Жамбылская область - 49;
Западно-Казахстанская область - 127;
Карагандинская область - 210;
Костанайская область - 33;
Кызылординская область - 42;
Мангистауская область - 30;
Павлодарская область - 42;
Северо-Казахстанская область - 46;
Туркестанская область - 24.
Всего в стране выявлено 269 519 заболевших.
За сутки умерли 24 человека. От коронавируса умерли 19 человек, еще пять скончались от пневмонии КВИ-.
Лечение от коронавируса продолжают получать 32 899 человек, из них в стационарах находится 12 003 пациента, продолжают лечение на дому 20 896 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии 546 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 163 пациента, подключены к аппарату ИВЛ 99 пациентов.
Пневмонией с симптомами коронавируса и отрицательным ПЦР-анализом заболели 102 человека.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства