Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 апреля

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НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - За сутки в Казахстане выявлены 2842 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В разрезе регионов статистика заболевших выглядит так:

Нур-Султан - 591;

Алматы - 709;

Шымкент - 88;

Акмолинская область - 103;

Актюбинская область - 202;

Алматинская область - 355;

Атырауская область - 131;

Восточно-Казахстанская область - 60;

Жамбылская область - 49;

Западно-Казахстанская область - 127;

Карагандинская область - 210;

Костанайская область - 33;

Кызылординская область - 42;

Мангистауская область - 30;

Павлодарская область - 42;

Северо-Казахстанская область - 46;

Туркестанская область - 24.

Всего в стране выявлено 269 519 заболевших.

За сутки умерли 24 человека. От коронавируса умерли 19 человек, еще пять скончались от пневмонии КВИ-.

Лечение от коронавируса продолжают получать 32 899 человек, из них в стационарах находится 12 003 пациента, продолжают лечение на дому 20 896 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии 546 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 163 пациента, подключены к аппарату ИВЛ 99 пациентов.

Пневмонией с симптомами коронавируса и отрицательным ПЦР-анализом заболели 102 человека.

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