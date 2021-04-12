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Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 апреля

11.04.2021 219376
Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 апреля
Фото автора Polina Tankilevitch: Pexels
НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - За сутки в Казахстане выявлены 2842 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разрезе регионов статистика заболевших выглядит так:
 
Нур-Султан - 591;
 
Алматы - 709;
 
Шымкент - 88;
 
Акмолинская область - 103;
 
Актюбинская область - 202;
 
Алматинская область - 355;
 
Атырауская область - 131;
 
Восточно-Казахстанская область - 60;
 
Жамбылская область - 49;
 
Западно-Казахстанская область - 127;
 
Карагандинская область - 210;
 
Костанайская область - 33;
 
Кызылординская область - 42;
 
Мангистауская область - 30;
 
Павлодарская область - 42;
 
Северо-Казахстанская область - 46;
 
Туркестанская область - 24.
 
Всего в стране выявлено 269 519 заболевших.
 
За сутки умерли 24 человека. От коронавируса умерли 19 человек, еще пять скончались от пневмонии КВИ-.
 
Лечение от коронавируса продолжают получать 32 899 человек, из них в стационарах находится 12 003 пациента, продолжают лечение на дому 20 896 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии 546 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 163 пациента, подключены к аппарату ИВЛ 99 пациентов.
 
Пневмонией с симптомами коронавируса и отрицательным ПЦР-анализом заболели 102 человека.
 

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