Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 декабря

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 10 декабря 2020 года в Казахстане зарегистрировано 139 995 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.



За прошедшие сутки зарегистрированы 836 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 139 995 случаев, из них:



в ВКО - 17 557 (+129),



в городе Нур-Султан - 16 880 (+118),



в городе Алматы - 16 816 (+75),



в Атырауской области - 11 973 (+40),



в Карагандинской области - 11 387 (+29),



в ЗКО - 8447 (+40),



в Павлодарской области - 7498 (+90),



в СКО - 7303 (+72),



в Костанайской области - 6174 (+72),



в Алматинской области - 6062 (+45),



в Акмолинской области - 5995 (+67),



в городе Шымкент - 5417 (+7),



в Жамбылской области - 4620 (+24),



в Актюбинской области - 3553 (+9),



в Туркестанской области - 3528 (+6),



в Мангистауской области - 3477 (+9),



в Кызылординской области - 3308 (+4).



За сутки в Казахстане 841 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 124 056 человек.



На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 818 человек, среди которых 999 детей. В стационарах находятся 3862 пациента, на амбулаторном уровне - 9956 человек. 237 человек находятся в тяжелом состоянии, 32 - в состоянии крайней степени тяжести, 43 - на аппаратах ИВЛ.



По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 11 декабря зарегистрирован 2121 летальный случай от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.



Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 137 случаев заболевания, 4 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 65 человек.



С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 635, случаев с летальным исходом - 462, всего выздоровели - 31 282 человека.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства