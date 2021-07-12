Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 июля

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НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 454 825 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3695 новых случаев заболевания КВИ, из них в:
- Нур-Султане - 914;
- Алматы - 620;
- Шымкенте - 312;
- Акмолинской области - 131;
- Актюбинской области - 102;
- Алматинской области - 114;
- Атырауской области - 256;
- ВКО - 71;
- Жамбылской области - 51;
- ЗКО - 205;
- Карагандинской области - 449;
- Костанайской области - 81;
- Кызылординской области - 54;
- Мангистауской области - 116;
- Павлодарской области - 137;
- СКО - 28;
- Туркестанской области - 54.
В Казахстане 1 857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в:
- Нур-Султане - 846;
- Алматы - 120;
- Шымкенте - 78;
- Акмолинской области - 37;
- Алматинской области - 8;
- Атырауской области - 141;
- ВКО - 71;
- ЗКО - 65;
- Карагандинской области - 347;
- Костанайской области - 5;
- Кызылординской области - 25;
- Мангистауской области - 3;
- Павлодарской области - 58;
- СКО - 19;
- Туркестанской области - 34.
Всего в стране выздоровело от COVID-19 412 007 человек.
В Казахстане на 11 июля I компонентом провакцинировано 4 319 897 человек, II компонентом 2 422 378 человек.
На 11 июля лечение от КВИ продолжает получать 39 619 человек (38 171 КВИ + и 1448 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 12 910 пациентов;
- на амбулаторном уровне - 26 709 пациентов.
Из заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 795 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 175 пациентов;
- на аппарате ИВЛ - 102 пациента.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.
В "желтой" зоне - Алматинская, Жамбылская,Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
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