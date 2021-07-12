Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 июля

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НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 454 825 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.





За прошедшие сутки зарегистрировано 3695 новых случаев заболевания КВИ, из них в:

Нур-Султане - 914;

Алматы - 620;

Шымкенте - 312;

Акмолинской области - 131;

Актюбинской области - 102;

Алматинской области - 114;

Атырауской области - 256;

ВКО - 71;

Жамбылской области - 51;

ЗКО - 205;

Карагандинской области - 449;

Костанайской области - 81;

Кызылординской области - 54;

Мангистауской области - 116;

Павлодарской области - 137;

СКО - 28;

Туркестанской области - 54.

В Казахстане 1 857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в:

Нур-Султане - 846;

Алматы - 120;

Шымкенте - 78;

Акмолинской области - 37;

Алматинской области - 8;

Атырауской области - 141;

ВКО - 71;

ЗКО - 65;

Карагандинской области - 347;

Костанайской области - 5;

Кызылординской области - 25;

Мангистауской области - 3;

Павлодарской области - 58;

СКО - 19;

Туркестанской области - 34.

Всего в стране выздоровело от COVID-19 412 007 человек.

В Казахстане на 11 июля I компонентом провакцинировано 4 319 897 человек, II компонентом 2 422 378 человек.

На 11 июля лечение от КВИ продолжает получать 39 619 человек (38 171 КВИ + и 1448 КВИ-), из них:

в стационарах находятся 12 910 пациентов;

на амбулаторном уровне - 26 709 пациентов.

Из заболевших КВИ + и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 795 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 175 пациентов;

на аппарате ИВЛ - 102 пациента.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.

В "желтой" зоне - Алматинская, Жамбылская,Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

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