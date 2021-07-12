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Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 июля

11.07.2021 111133
Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 июля
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 454 825 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

За прошедшие сутки зарегистрировано 3695 новых случаев заболевания КВИ, из них в:
 
  • Нур-Султане - 914;
  • Алматы - 620;
  • Шымкенте - 312;
  • Акмолинской области - 131;
  • Актюбинской области - 102;
  • Алматинской области - 114;
  • Атырауской области - 256;
  • ВКО - 71;
  • Жамбылской области - 51;
  • ЗКО - 205;
  • Карагандинской области - 449;
  • Костанайской области - 81;
  • Кызылординской области - 54;
  • Мангистауской области - 116;
  • Павлодарской области - 137;
  • СКО - 28;
  • Туркестанской области - 54.
 
В Казахстане 1 857 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них в: 
 
  • Нур-Султане - 846;
  • Алматы - 120;
  • Шымкенте - 78;
  • Акмолинской области - 37;
  • Алматинской области - 8;
  • Атырауской области - 141; 
  • ВКО - 71;
  • ЗКО - 65;
  • Карагандинской области - 347;
  • Костанайской области - 5;
  • Кызылординской области - 25;
  • Мангистауской области - 3;
  • Павлодарской области - 58;
  • СКО - 19;
  • Туркестанской области - 34. 
 
Всего в стране выздоровело от COVID-19 412 007 человек.
 
В Казахстане на 11 июля I компонентом провакцинировано 4 319 897 человек, II компонентом 2 422 378 человек.
 
На 11 июля лечение от КВИ продолжает получать 39 619 человек (38 171 КВИ + и 1448 КВИ-), из них:
 
  • в стационарах находятся 12 910 пациентов;
  • на амбулаторном уровне - 26 709 пациентов. 
 
Из заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 795 пациентов;
  • в состоянии крайней степени тяжести - 175 пациентов;
  • на аппарате ИВЛ - 102 пациента.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июля, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.
В "желтой" зоне - Алматинская, Жамбылская,Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
 

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