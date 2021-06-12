Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 июня

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 10 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 399 096 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 205;

в городе Алматы – 137;

в городе Шымкенте – 40;

в Акмолинской области – 50;

в Актюбинской области – 20;

в Алматинской области – 55;

в Атырауской области – 63;

в ВКО – 88;

в Жамбылской области – 32;

в ЗКО – 86;

в Карагандинской области – 173;

в Костанайской области – 35;

в Кызылординской области – 18;

в Мангистауской области – 47;

в Павлодарской области – 37;

в СКО – 21;

в Туркестанской области – 13.

В Казахстане за сутки 1656 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 374 070 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 11 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 951 человек (20 980 КВИ+ и 1 061 КВИ-), из них

- в стационарах находятся 7368 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 14 583 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 521 пациент;

- в состоянии крайней степени тяжести – 111 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 79 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 10 июня зарегистрировано 4136 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 9 июня от КВИ скончались 12 человек.

9 июня зафиксировано 70 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 27 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 069, летальных случаев – 944, выздоровевших – 51 608.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.

В "желтой" зоне – Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зелёной" зоне – Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

I компонентом 2 416 430 человек провакцинировано в Казахстане на 11 июня 2021 года, II компонентом 1 297 662 человека.

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