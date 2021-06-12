Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 июня

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 10 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 399 096 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 205;
в городе Алматы – 137;
в городе Шымкенте – 40;
в Акмолинской области – 50;
в Актюбинской области – 20;
в Алматинской области – 55;
в Атырауской области – 63;
в ВКО – 88;
в Жамбылской области – 32;
в ЗКО – 86;
в Карагандинской области – 173;
в Костанайской области – 35;
в Кызылординской области – 18;
в Мангистауской области – 47;
в Павлодарской области – 37;
в СКО – 21;
в Туркестанской области – 13.
В Казахстане за сутки 1656 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 374 070 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 11 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 951 человек (20 980 КВИ+ и 1 061 КВИ-), из них
- в стационарах находятся 7368 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 14 583 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 521 пациент;
- в состоянии крайней степени тяжести – 111 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 79 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 10 июня зарегистрировано 4136 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 9 июня от КВИ скончались 12 человек.
9 июня зафиксировано 70 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 27 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 069, летальных случаев – 944, выздоровевших – 51 608.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.
В "желтой" зоне – Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "зелёной" зоне – Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
I компонентом 2 416 430 человек провакцинировано в Казахстане на 11 июня 2021 года, II компонентом 1 297 662 человека.
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