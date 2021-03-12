Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 марта

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 10 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 220 770 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 752 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 220 770 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 26 012 (+94);

в городе Алматы – 26 471 (+197);

в ВКО – 22 360 (+18);

в Атырауской области – 17 541 (+33);

в Павлодарской области – 18 311 (+53);

в Карагандинской области – 15 897 (+62);

в Акмолинской области – 14 292 (+52);

в ЗКО – 13 596 (+74);

в СКО – 12 641 (+19);

в Костанайской области – 12 924 (+50);

в Алматинской области – 11 367 (+45)4

в городе Шымкенте – 6310 (+18);

в Жамбылской области – 6090 (+17);

в Туркестанской области – 4335 (+1);

в Мангистауской области – 4292 (+4);

в Актюбинской области – 4424 (+14);

в Кызылординской области – 3907 (+1).

В Казахстане за сутки 662 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 204 129 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 11 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 432 человека (13 811 КВИ+ и 4621 КВИ-), из них в стационарах находятся 4570 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 862 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 231 пациент;

• в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 37 пациентов.

На 9 марта 2021 года зарегистрировано 48 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровело 170 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 49 629, случаев с летальным исходом – 650, всего выздоровели – 44 358 человек.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 10 марта зарегистрировано 2830 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы.





В "желтой" зоне: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.





В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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