Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 марта

За прошедшие сутки зарегистрировано 752 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 220 770 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 26 012 (+94);
в городе Алматы – 26 471 (+197);
в ВКО – 22 360 (+18);
в Атырауской области – 17 541 (+33);
в Павлодарской области – 18 311 (+53);
в Карагандинской области – 15 897 (+62);
в Акмолинской области – 14 292 (+52);
в ЗКО – 13 596 (+74);
в СКО – 12 641 (+19);
в Костанайской области – 12 924 (+50);
в Алматинской области – 11 367 (+45)4
в городе Шымкенте – 6310 (+18);
в Жамбылской области – 6090 (+17);
в Туркестанской области – 4335 (+1);
в Мангистауской области – 4292 (+4);
в Актюбинской области – 4424 (+14);
в Кызылординской области – 3907 (+1).
В Казахстане за сутки 662 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 204 129 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 11 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 432 человека (13 811 КВИ+ и 4621 КВИ-), из них в стационарах находятся 4570 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 862 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 231 пациент;
• в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов;
• на аппарате ИВЛ – 37 пациентов.
На 9 марта 2021 года зарегистрировано 48 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровело 170 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 49 629, случаев с летальным исходом – 650, всего выздоровели – 44 358 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 10 марта зарегистрировано 2830 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы.
В "желтой" зоне: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.
В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
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