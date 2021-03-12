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Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 марта

11.03.2021 178660
Сводка эпидситуации в Казахстане на 11 марта
Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 10 марта 2021 года в Казахстане зарегистрировано 220 770 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 752 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 220 770 случаев, из них:
 
в городе Нур-Султане – 26 012 (+94);
 
в городе Алматы – 26 471 (+197);
 
в ВКО – 22 360 (+18);
 
в Атырауской области – 17 541 (+33);
 
в Павлодарской области – 18 311 (+53);
 
в Карагандинской области – 15 897 (+62);
 
в Акмолинской области – 14 292 (+52);
 
в ЗКО – 13 596 (+74);
 
в СКО – 12 641 (+19);
 
в Костанайской области – 12 924 (+50);
 
в Алматинской области – 11 367 (+45)4
 
в городе Шымкенте – 6310 (+18);
 
в Жамбылской области – 6090 (+17);
 
в Туркестанской области – 4335 (+1);
 
в Мангистауской области – 4292 (+4);
 
в Актюбинской области – 4424 (+14);
 
в Кызылординской области – 3907 (+1).
 
В Казахстане за сутки 662 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 204 129 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 11 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 432 человека (13 811 КВИ+ и 4621 КВИ-), из них в стационарах находятся 4570 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 862 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии – 231 пациент; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести – 47 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ – 37 пациентов.
 
На 9 марта 2021 года зарегистрировано 48 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровело 170 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 49 629, случаев с летальным исходом – 650, всего выздоровели – 44 358 человек.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 10 марта зарегистрировано 2830 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 марта 2021 года, в "красной" зоне находятся: Нур-Султан, Алматы. 

В "желтой" зоне: Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
 

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