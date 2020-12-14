Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 декабря

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки выявили 794 случая заражения COVID-19, передает Kazakhstan Today.

C начала пандемии в стране зарегистрировали 141 578 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки СOVID-19 заразились 794 человека, выздоровел 651 человек, умерли девять.

Количество заболевших по регионам:

Восточно-Казахстанская область - 97;

Нур-Султан - 88;

Павлодарская область - 80;

Алматы - 80;

Костанайская область - 75;

Акмолинская область - 72;

Северо-Казахстанская область - 67;

Алматинская область - 62;

Атырауская область - 50;

Западно-Казахстанская область - 38;

Карагандинская область - 30;

Жамбылская область - 26;

Актюбинская область - 13;

Мангистауская область - 9;

Туркестанская область - 3;

Кызылординская область - 3;

Шымкент - 1.

Проходят лечение 14 060 пациентов (в стационарах - 3999, амбулаторно - 10 003): из них дети - 1049; в тяжелом состоянии - 234; в состоянии крайней степени тяжести - 29; на аппаратах ИВЛ - 44.

С 13 марта - дня, когда в Казахстане впервые подтвердили случай СOVID-19, - заразились 141 578 человек, выздоровели - 125 380, умерли - 2138 человек.

Коронавирусной пневмонией за сутки заболел 161 человек, выздоровели - 104, один человек скончался.

Коронавирусной пневмонией с 1 августа заболели 43 935 человек, выздоровели 31 468, умерли - 464.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства