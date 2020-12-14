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Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 декабря

13.12.2020 38179
Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 декабря
Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки выявили 794 случая заражения COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
C начала пандемии в стране зарегистрировали 141 578 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
 
За сутки СOVID-19 заразились 794 человека, выздоровел 651 человек, умерли девять.
 
Количество заболевших по регионам:
 
Восточно-Казахстанская область - 97;
 
Нур-Султан - 88;
 
Павлодарская область - 80;
 
Алматы - 80;
 
Костанайская область - 75;
 
Акмолинская область - 72;
 
Северо-Казахстанская область - 67;
 
Алматинская область - 62;
 
Атырауская область - 50;
 
Западно-Казахстанская область - 38;
 
Карагандинская область - 30;
 
Жамбылская область - 26;
 
Актюбинская область - 13;
 
Мангистауская область - 9;
 
Туркестанская область - 3;
 
Кызылординская область - 3;
 
Шымкент - 1.
 
Проходят лечение 14 060 пациентов (в стационарах - 3999, амбулаторно - 10 003): из них дети - 1049; в тяжелом состоянии - 234; в состоянии крайней степени тяжести - 29; на аппаратах ИВЛ - 44.
 
С 13 марта - дня, когда в Казахстане впервые подтвердили случай СOVID-19, - заразились 141 578 человек, выздоровели - 125 380, умерли - 2138 человек.
 
Коронавирусной пневмонией за сутки заболел 161 человек, выздоровели - 104, один человек скончался.
 
Коронавирусной пневмонией с 1 августа заболели 43 935 человек, выздоровели 31 468, умерли - 464.
 

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