Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 декабря

C начала пандемии в стране зарегистрировали 141 578 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки СOVID-19 заразились 794 человека, выздоровел 651 человек, умерли девять.
Количество заболевших по регионам:
Восточно-Казахстанская область - 97;
Нур-Султан - 88;
Павлодарская область - 80;
Алматы - 80;
Костанайская область - 75;
Акмолинская область - 72;
Северо-Казахстанская область - 67;
Алматинская область - 62;
Атырауская область - 50;
Западно-Казахстанская область - 38;
Карагандинская область - 30;
Жамбылская область - 26;
Актюбинская область - 13;
Мангистауская область - 9;
Туркестанская область - 3;
Кызылординская область - 3;
Шымкент - 1.
Проходят лечение 14 060 пациентов (в стационарах - 3999, амбулаторно - 10 003): из них дети - 1049; в тяжелом состоянии - 234; в состоянии крайней степени тяжести - 29; на аппаратах ИВЛ - 44.
С 13 марта - дня, когда в Казахстане впервые подтвердили случай СOVID-19, - заразились 141 578 человек, выздоровели - 125 380, умерли - 2138 человек.
Коронавирусной пневмонией за сутки заболел 161 человек, выздоровели - 104, один человек скончался.
Коронавирусной пневмонией с 1 августа заболели 43 935 человек, выздоровели 31 468, умерли - 464.
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