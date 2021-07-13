Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 июля

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НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 11 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 458 724 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3899 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан – 950;

в городе Алматы – 638;

в городе Шымкенте – 264;

в Акмолинской области – 139;

в Актюбинской области – 55;

в Алматинской области – 85;

в Атырауской области – 290;

в ВКО – 68;

в Жамбылской области – 66;

в ЗКО – 215;

в Карагандинской области – 603;

в Костанайской области – 92;

в Кызылординской области – 64;

в Мангистауской области – 126;

в Павлодарской области – 142;

в СКО – 31;

в Туркестанской области – 71.

В Казахстане за сутки 1491 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 413 498 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 12 июля лечение от КВИ продолжают получать 41 980 человек (40 545 КВИ+ и 1435 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 13 568 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 28 412 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 815 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 189 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 126 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 11 июля зарегистрирован 4681 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 10 июля от КВИ скончались 34 человека.

10 июля зафиксировано 40 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 50 человек выздоровело. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 900, летальных случаев - 1032, выздоровевших - 52 973.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.

В "желтой" зоне - Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

I компонентом 4 372 235 человек провакцинировано в Казахстане на 12 июля 2021 года, II компонентом 2 442 715 человек.

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