Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 мая

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НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - По состоянию на 23.59 11 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 348 308 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1811 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 310;

в городе Алматы – 391;

в городе Шымкенте – 69;

в Акмолинской области – 92;

в Актюбинской области – 50;

в Алматинской области – 162;

в Атырауской области – 70;

в ВКО – 91;

в Жамбылской области – 36;

в ЗКО – 94;

в Карагандинской области – 200;

в Костанайской области – 25;

в Кызылординской области – 28;

в Мангистауской области – 41;

в Павлодарской области –111;

в СКО – 15;

в Туркестанской области – 26.

В Казахстане 2816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 304 673 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 12 мая лечение от КВИ продолжают получать 40 056 человек (39 671 КВИ+ и 385 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 495 пациентов, на амбулаторном уровне – 25 561 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 799 пациентов,

- в состоянии крайней степени тяжести – 192 пациента,

- на аппарате ИВЛ – 122 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 11 мая зарегистрировано 3964 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 10 мая от КВИ скончались 16 человек.

На 10 мая 2021 года зарегистрировано 13 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 25 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 53 584, случаев с летальным исходом – 842, всего выздоровели – 52 357 человек.

1 727 011 человек провакцинировано в Казахстане на 12 мая 2021 года.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 мая 2021 года, в "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

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