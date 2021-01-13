Система Orphus

Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 января

12.01.2021 136324
Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 января
Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 163 711 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 163 711 случаев, из них:
 
в городе Алматы - 19 747 (+110);
 
в городе Нур-Султан - 19 335 (+67);
 
в ВКО - 19 321 (+27);
 
в Атырауской области - 14 466 (+74);
 
в Карагандинской области - 12 492 (+41);
 
в Павлодарской области - 9980 (+23);
 
в ЗКО – 9669 (+47);
 
в СКО - 9237 (+52);
 
в Костанайской области - 8230 (+62);
 
в Акмолинской области - 7895 (+60);
 
в Алматинской области - 7731 (+75);
 
в городе Шымкент - 5627 (+8);
 
в Жамбылской области - 5164 (+17);
 
в Мангистауской области - 3810 (+0);
 
в Туркестанской области - 3792 (+20);
 
в Актюбинской области - 3766 (+3);
 
в Кызылординской области - 3449 (+6).
 
В Казахстане 761 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 149 843 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 12 января лечение от КВИ продолжают получать 23 403 человека (11 499 КВИ+ и 11 904 КВИ-), из них в стационарах находятся 5711 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 692 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 283 пациента; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 57 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 января зарегистрировано 2369 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончался 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
Кроме того, на 10 января 2021 года зарегистрировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровел 41 человек.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 375, случаев с летальным исходом - 526, всего выздоровели - 33 945 человек.

Тем временем стало известно, что за период с 4 по 10 января в стране от коронавирусной инфекции скончались 30 человек:

  в городе Алматы - 8;

  в городе Нур-Султане - 4;

  в Восточно-Казахстанской области - 4;

  в Алматинской области - 4;

  в Атырауской области - 3;

  в Актюбинской области - 2;

  в Павлодарской области - 2;

  в Западно-Казахстанской области - 1;

  в Костанайской области - 1;

  в Жамбыл области - 1.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая