Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 января

Нур-Султан. 12 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 11 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 163 711 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 163 711 случаев, из них:

в городе Алматы - 19 747 (+110);

в городе Нур-Султан - 19 335 (+67);

в ВКО - 19 321 (+27);

в Атырауской области - 14 466 (+74);

в Карагандинской области - 12 492 (+41);

в Павлодарской области - 9980 (+23);

в ЗКО – 9669 (+47);

в СКО - 9237 (+52);

в Костанайской области - 8230 (+62);

в Акмолинской области - 7895 (+60);

в Алматинской области - 7731 (+75);

в городе Шымкент - 5627 (+8);

в Жамбылской области - 5164 (+17);

в Мангистауской области - 3810 (+0);

в Туркестанской области - 3792 (+20);

в Актюбинской области - 3766 (+3);

в Кызылординской области - 3449 (+6).

В Казахстане 761 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 149 843 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 12 января лечение от КВИ продолжают получать 23 403 человека (11 499 КВИ+ и 11 904 КВИ-), из них в стационарах находятся 5711 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 692 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 283 пациента;

• в состоянии крайней степени тяжести - 57 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 января зарегистрировано 2369 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончался 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, на 10 января 2021 года зарегистрировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровел 41 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 375, случаев с летальным исходом - 526, всего выздоровели - 33 945 человек.





Тем временем стало известно, что за период с 4 по 10 января в стране от коронавирусной инфекции скончались 30 человек:





в городе Алматы - 8;





в городе Нур-Султане - 4;





в Восточно-Казахстанской области - 4;





в Алматинской области - 4;





в Атырауской области - 3;





в Актюбинской области - 2;





в Павлодарской области - 2;





в Западно-Казахстанской области - 1;





в Костанайской области - 1;





в Жамбыл области - 1.

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