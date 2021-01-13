Сводка эпидситуации в Казахстане на 12 января

За прошедшие сутки зарегистрированы 692 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 163 711 случаев, из них:
в городе Алматы - 19 747 (+110);
в городе Нур-Султан - 19 335 (+67);
в ВКО - 19 321 (+27);
в Атырауской области - 14 466 (+74);
в Карагандинской области - 12 492 (+41);
в Павлодарской области - 9980 (+23);
в ЗКО – 9669 (+47);
в СКО - 9237 (+52);
в Костанайской области - 8230 (+62);
в Акмолинской области - 7895 (+60);
в Алматинской области - 7731 (+75);
в городе Шымкент - 5627 (+8);
в Жамбылской области - 5164 (+17);
в Мангистауской области - 3810 (+0);
в Туркестанской области - 3792 (+20);
в Актюбинской области - 3766 (+3);
в Кызылординской области - 3449 (+6).
В Казахстане 761 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 149 843 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 12 января лечение от КВИ продолжают получать 23 403 человека (11 499 КВИ+ и 11 904 КВИ-), из них в стационарах находятся 5711 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 692 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 283 пациента;
• в состоянии крайней степени тяжести - 57 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 января зарегистрировано 2369 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончался 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, на 10 января 2021 года зарегистрировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 случай с летальным исходом. Выздоровел 41 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 375, случаев с летальным исходом - 526, всего выздоровели - 33 945 человек.
Тем временем стало известно, что за период с 4 по 10 января в стране от коронавирусной инфекции скончались 30 человек:
в городе Алматы - 8;
в городе Нур-Султане - 4;
в Восточно-Казахстанской области - 4;
в Алматинской области - 4;
в Атырауской области - 3;
в Актюбинской области - 2;
в Павлодарской области - 2;
в Западно-Казахстанской области - 1;
в Костанайской области - 1;
в Жамбыл области - 1.
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