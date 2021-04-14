Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 апреля

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НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 12 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 273 825 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 273 825 случаев, из них:

в городе Алматы – 42 287 (+598);

в городе Нур-Султане – 36 327 (+337);

в ВКО – 23 372 (+20);

в Павлодарской области – 19 580 (+57);

в Атырауской области – 20 016 (+34);

в Карагандинской области – 19 504 (+203);

в Акмолинской области – 16 298 (+90);

в ЗКО – 16 498 (+113);

в Алматинской области – 17 135 (+263);

в Костанайской области – 14 222 (+30);

в СКО – 13 390 (+31);

в городе Шымкенте – 7630 (+20);

в Жамбылской области – 6843 (+51);

в Актюбинской области – 6794 (+85);

в Туркестанской области – 4736 (+24);

в Мангистауской области – 4735 (+9);

в Кызылординской области – 4458 (+51).

В Казахстане за сутки 1197 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 235 862 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 13 апреля лечение от КВИ продолжают получать 35 178 человек (34 703 КВИ+ и 475 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 324 пациента, на амбулаторном уровне – 22 854 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 586 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 175 пациентов;

на аппарате ИВЛ – 112 пациентов.

На 11 апреля 2021 года зарегистрировано 10 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровел 101 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 51 409, случаев с летальным исходом – 731, всего выздоровели – 50 203 человека.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 апреля зарегистрировано 3260 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 апреля 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне: город Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области. В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

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