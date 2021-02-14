Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 февраля

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 12 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 200 964 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 920 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 200 964 случая, из них:

в городе Нур-Султане - 23 686 (+95);

в городе Алматы - 23 426 (+116);

в ВКО - 21 053 (+45);

в Атырауской области - 16 643 (+48);

в Павлодарской области - 16 100 (+150);

в Карагандинской области - 14 639 (+60);

в Акмолинской области - 12 504 (+75);

в ЗКО - 12 009 (+62);

в СКО - 11 754 (+59);

в Костанайской области - 11 287 (+77);

в Алматинской области - 10 017 (+63);

в городе Шымкенте - 5991 (+7);

в Жамбылской области - 5734 (+15);

в Туркестанской области - 4205 (+4);

в Мангистауской области - 4145 (+3);

в Актюбинской области - 4074 (+23);

в Кызылординской области - 3697 (+18).

В Казахстане за сутки 1341 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 183 315 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.





На 13 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 200 человек (15 011 КВИ+ и 9189 КВИ-), из них в стационарах находятся 5230 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 970 пациентов.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:





- в тяжелом состоянии - 244 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 46 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 41 пациент.





На 10 февраля зарегистрировано 76 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса, 3 случая с летальным исходом. Выздоровел 291 человек.





Всего с 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 598, случаев с летальным исходом - 595, всего выздоровели - 38 814 человек.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в регионах Казахстана на 12 февраля 2021 года в "красной" зоне находятся Павлодарская и Акмолинская области, в «жёлтой» - Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области, в «зеленой» - все остальные регионы.









Так, с 15 февраля в области разрешаются:





- работа парикмахерских, салонов красоты, услуг маникюра, педикюра, косметолога во все дни недели;



- работа ТРЦ, супермаркетов, гипермаркетов, непродовольственных магазинов площадью более 2 тыс. квадратных метров с 10 до 23 часов с запретом работы в воскресенье;





- работа объектов общественного питания с 7 до 24 часов, заполняемостью 50%, но не более 30 посадочных мест во все дни недели;



- работа общественного городского транспорта, заполняемостью по числу посадочных мест во все дни недели без ограничения во времени;





- работа крытых спортивно-оздоровительных и фитнес-центров, заполняемостью 30% с 7 до 22 часов во все дни недели;





- репетиции объектам культуры до 30 человек;





- работа театров, кинотеатров, заполняемостью не более 20%;





- работа фуд-кортов только на вынос и доставку.

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