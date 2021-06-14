Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 июня

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - В Казахстане за минувшие сутки выявили 1058 новых случаев COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С начала пандемии было зарегистрировано 401 272 подтвержденных лабораторно случая заражения коронавирусной инфекцией.

Минздрав сообщил о 10 летальных исходах больных коронавирусом, итого с начала пандемии в Казахстане скончались 4 160 пациентов.

Количество заболевших за минувшие сутки по регионам:

Нур-Султан – 257;

Карагандинская область – 171;

Алматы – 111;

Восточно-Казахстанская область – 87;

Западно-Казахстанская область – 82;

Атырауская область – 48;

Алматинская область – 46;

Акмолинская область – 45;

Павлодарская область – 44;

Костанайская область – 34;

Шымкент – 30;

Мангистауская область – 25;

Жамбылская область – 20;

Актюбинская область – 17;

Северо-Казахстанская область – 16;

Туркестанская область – 14;

Кызылординская область –11.

Кроме того, за сутки выявлено 70 случаев коронавирусной пневмонии, умерли четыре пациента. Всего заболели ковидной пневмонией 56 202 человека, умерли 3407.

продолжают получать лечение 21 413 человек (20 281 КВИ+ и 1132 КВИ-): в тяжелом состоянии – 528; в состоянии крайней степени тяжести – 106; на аппаратах ИВЛ – 72.

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