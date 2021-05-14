Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 мая

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НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - По состоянию на 23.59 12 мая 2021 года в Казахстане зарегистрировано 350 591 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2283 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 389;

в городе Алматы – 597;

в городе Шымкенте – 82;

в Акмолинской области – 104;

в Актюбинской области - 87;

в Алматинской области – 216;

в Атырауской области – 75;

в ВКО – 87;

в Жамбылской области – 37;

в ЗКО – 97;

в Карагандинской области – 250;

в Костанайской области – 26;

в Кызылординской области – 30;

в Мангистауской области – 37;

в Павлодарской области –108;

в СКО – 35;

в Туркестанской области – 25.

В Казахстане за сутки 2791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 307 464 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 13 мая лечение от КВИ продолжают получать 39 626 человек (39 143 КВИ+ и 483 КВИ-), из них в стационарах находятся 14 124 пациента, на амбулаторном уровне – 25 502 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 788 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 183 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 116 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 12 мая зарегистрировано 3984 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 11 мая от КВИ скончались 20 человек.

На 11 мая 2021 года зарегистрировано 173 новых случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 70 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 53 757, случаев с летальным исходом – 847, всего выздоровели – 52 427 человек.

1 757 407 человек провакцинировано в Казахстане на 13 мая 2021 года.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 мая 2021 года, в "красной" зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

С начала года за нарушения карантинного режима наложено около 15 тысяч штрафов на общую сумму более 1 млрд тенге. При этом "антилидерами" по нарушениям являются Восточно-Казахстанская, Туркестанская, Алматинская области, а также Шымкент и Алматы.

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