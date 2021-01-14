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Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 января

13.01.2021 147340
Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 января
Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 12 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 164 477 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 164 477 случаев, из них:
 
в городе Алматы - 19 858 (+111);
 
в городе Нур-Султан - 19 449 (+114);
 
в ВКО - 19 358 (+37);
 
в Атырауской области - 14 539 (+73);
 
в Карагандинской области - 12 531 (+39);
 
в Павлодарской области - 10 028 (+48);
 
в ЗКО – 9712 (+43);
 
в СКО - 9291 (+54);
 
в Костанайской области - 8305 (+75);
 
в Акмолинской области - 7958 (+63);
 
в Алматинской области - 7792 (+61);
 
в городе Шымкент - 5638 (+11);
 
в Жамбылской области - 5174 (+10);
 
в Мангистауской области - 3825 (+15);
 
в Туркестанской области - 3800 (+8);
 
в Актюбинской области - 3767 (+1);
 
в Кызылординской области - 3452 (+3).
 
В Казахстане 584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 150 427 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 13 января лечение от КВИ продолжают получать 23 524 человека (11 673 КВИ+ и 11 851 КВИ-), из них в стационарах находятся 5732 пациента, на амбулаторном уровне - 17 792 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
• в тяжелом состоянии - 267 пациентов; 
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 58 пациентов;
 
• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 13 января зарегистрировано 2377 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончался 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
На 11 января 2021 года зарегистрировано 124 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 173 человека.
 
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 499, случаев с летальным исходом - 530, всего выздоровели - 34 118 человек.

Кроме того, сегодня вышло новое постановление санврача Актюбинской области об ограничительных карантинных мерах на территории региона. Так, сохраняется запрет на проведение конференций, выставок, форумов, зрелищных, семейных, торжественных, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей.

Запрещается также деятельность развлекательных учреждений, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, букмекерских контор и лото-клубов, детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп, банкетных залов.

Также запрещена работа аквапарков, столовых в организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня, средних и высших учебных заведениях. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
 

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