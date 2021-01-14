Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 января

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 12 января 2021 года в Казахстане зарегистрировано 164 477 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрировано 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 164 477 случаев, из них:

в городе Алматы - 19 858 (+111);

в городе Нур-Султан - 19 449 (+114);

в ВКО - 19 358 (+37);

в Атырауской области - 14 539 (+73);

в Карагандинской области - 12 531 (+39);

в Павлодарской области - 10 028 (+48);

в ЗКО – 9712 (+43);

в СКО - 9291 (+54);

в Костанайской области - 8305 (+75);

в Акмолинской области - 7958 (+63);

в Алматинской области - 7792 (+61);

в городе Шымкент - 5638 (+11);

в Жамбылской области - 5174 (+10);

в Мангистауской области - 3825 (+15);

в Туркестанской области - 3800 (+8);

в Актюбинской области - 3767 (+1);

в Кызылординской области - 3452 (+3).

В Казахстане 584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 150 427 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 13 января лечение от КВИ продолжают получать 23 524 человека (11 673 КВИ+ и 11 851 КВИ-), из них в стационарах находятся 5732 пациента, на амбулаторном уровне - 17 792 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 267 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 58 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 13 января зарегистрировано 2377 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончался 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 11 января 2021 года зарегистрировано 124 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 173 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 499, случаев с летальным исходом - 530, всего выздоровели - 34 118 человек.





Кроме того, сегодня вышло новое постановление санврача Актюбинской области об ограничительных карантинных мерах на территории региона. Так, сохраняется запрет на проведение конференций, выставок, форумов, зрелищных, семейных, торжественных, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей.





Запрещается также деятельность развлекательных учреждений, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, букмекерских контор и лото-клубов, детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп, банкетных залов.





Также запрещена работа аквапарков, столовых в организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня, средних и высших учебных заведениях. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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