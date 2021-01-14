Сводка эпидситуации в Казахстане на 13 января

За прошедшие сутки зарегистрировано 766 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 164 477 случаев, из них:
в городе Алматы - 19 858 (+111);
в городе Нур-Султан - 19 449 (+114);
в ВКО - 19 358 (+37);
в Атырауской области - 14 539 (+73);
в Карагандинской области - 12 531 (+39);
в Павлодарской области - 10 028 (+48);
в ЗКО – 9712 (+43);
в СКО - 9291 (+54);
в Костанайской области - 8305 (+75);
в Акмолинской области - 7958 (+63);
в Алматинской области - 7792 (+61);
в городе Шымкент - 5638 (+11);
в Жамбылской области - 5174 (+10);
в Мангистауской области - 3825 (+15);
в Туркестанской области - 3800 (+8);
в Актюбинской области - 3767 (+1);
в Кызылординской области - 3452 (+3).
В Казахстане 584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 150 427 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 13 января лечение от КВИ продолжают получать 23 524 человека (11 673 КВИ+ и 11 851 КВИ-), из них в стационарах находятся 5732 пациента, на амбулаторном уровне - 17 792 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 267 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 58 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 42 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 13 января зарегистрировано 2377 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончался 8 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
На 11 января 2021 года зарегистрировано 124 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 случая с летальным исходом. Выздоровели 173 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 46 499, случаев с летальным исходом - 530, всего выздоровели - 34 118 человек.
Кроме того, сегодня вышло новое постановление санврача Актюбинской области об ограничительных карантинных мерах на территории региона. Так, сохраняется запрет на проведение конференций, выставок, форумов, зрелищных, семейных, торжественных, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей.
Запрещается также деятельность развлекательных учреждений, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, букмекерских контор и лото-клубов, детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп, банкетных залов.
Также запрещена работа аквапарков, столовых в организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня, средних и высших учебных заведениях. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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