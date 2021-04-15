Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 апреля

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НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 13 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 276 054 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 276 054 случая, из них:
в городе Алматы – 42 899 (+612);
в городе Нур-Султане – 36 792 (+465);
в ВКО – 23 397 (+25);
в Павлодарской области – 19 621 (+41);
в Атырауской области – 20 109 (+93);
в Карагандинской области – 19 701 (+197);
в Акмолинской области – 16 396 (+98);
в ЗКО – 16 613 (+115);
в Алматинской области – 17 361 (+226);
в Костанайской области – 14 251 (+29);
в СКО – 13 423 (+33);
в городе Шымкенте – 7704 (+74);
в Жамбылской области – 6879 (+36);
в Актюбинской области – 6894 (+100);
в Туркестанской области – 4758 (+22);
в Мангистауской области – 4766 (+31);
в Кызылординской области – 4490 (+32).
В Казахстане за сутки 1584 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 237 446 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 35 821 человек (35 322 КВИ+ и 499 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 482 пациента, на амбулаторном уровне – 23 339 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 579 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента;
на аппарате ИВЛ – 117 пациентов.
На 12 апреля 2021 года зарегистрировано 130 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровел 101 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 51 539, случаев с летальным исходом – 736, всего выздоровели – 50 304 человека.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 13 апреля зарегистрировано 3286 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
435 393 человек провакцинировано в Казахстане на 14 апреля 2021 года.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 апреля 2021 года, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. В "желтой" зоне: город Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области. В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская, Костанайская и Туркестанская области.
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