Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 декабря

Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 13 декабря 2020 года в Казахстане подтверждено 142 325 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

в ВКО - 17 830 (+78);

в городе Нур-Султан - 17 134 (+67);

в городе Алматы - 17 050 (+72);

в Атырауской области - 12 107 (+58);

в Карагандинской области - 11 478 (+31);

в ЗКО - 8564 (+41);

в Павлодарской области - 7734 (+73);

в СКО - 7509 (+68);

в Костанайской области - 6397 (+74);

в Алматинской области - 6227 (+48);

в Акмолинской области - 6207 (+71);

в городе Шымкент - 5436 (+4);

в Жамбылской области - 4700 (+28);

в Актюбинской области - 3583 (+10);

в Туркестанской области - 3543 (+7);

в Мангистауской области - 3505 (+10);

в Кызылординской области - 3321 (+7).

В Казахстане за сутки 802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели – 126 182 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 998 человек, среди которых 1041 ребенок. В стационарах находится 4139 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 828 человек. 240 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 - в состоянии крайней степени тяжести, 40 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 14 декабря зарегистрировано 2145 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. За сутки выздоровел 51 человек. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 952, случаев с летальным исходом - 464, всего выздоровели - 31 519 человек.

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