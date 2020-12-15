Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 декабря

За прошедшие сутки зарегистрированы 747 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
в ВКО - 17 830 (+78);
в городе Нур-Султан - 17 134 (+67);
в городе Алматы - 17 050 (+72);
в Атырауской области - 12 107 (+58);
в Карагандинской области - 11 478 (+31);
в ЗКО - 8564 (+41);
в Павлодарской области - 7734 (+73);
в СКО - 7509 (+68);
в Костанайской области - 6397 (+74);
в Алматинской области - 6227 (+48);
в Акмолинской области - 6207 (+71);
в городе Шымкент - 5436 (+4);
в Жамбылской области - 4700 (+28);
в Актюбинской области - 3583 (+10);
в Туркестанской области - 3543 (+7);
в Мангистауской области - 3505 (+10);
в Кызылординской области - 3321 (+7).
В Казахстане за сутки 802 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели – 126 182 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 998 человек, среди которых 1041 ребенок. В стационарах находится 4139 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 828 человек. 240 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 - в состоянии крайней степени тяжести, 40 - на аппаратах ИВЛ.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 14 декабря зарегистрировано 2145 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19. За сутки выздоровел 51 человек. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 952, случаев с летальным исходом - 464, всего выздоровели - 31 519 человек.
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