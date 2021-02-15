Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 февраля

Нур-Султан. 14 февраля. Kazakhstan Today - МВК по нераспространению COVID-19 представила данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 13 февраля в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 837 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 201 801 случай, из них:

- в городе Нур-Султане - 23 739 (+53);

- в городе Алматы - 23 536 (+110);

- в ВКО - 21 114 (+61);

- в Атырауской области - 16 673 (+30);

- в Павлодарской области - 16 230 (+130);

- в Карагандинской области - 14 708 (+69);

- в Акмолинской области - 12 573 (+69);

- в ЗКО - 12 086 (+77);

- в СКО - 11 803 (+49);

- в Костанайской области - 11 362 (+75);

- в Алматинской области - 10 070 (+53);

- в городе Шымкенте - 5996 (+5);

- в Жамбылской области - 5748 (+14);

- в Туркестанской области - 4209 (+4);

- в Мангистауской области - 4155 (+10);

- в Актюбинской области - 4085 (+11);

- в Кызылординской области - 3714 (+17).

В Казахстане 1024 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Из них:

- в городе Нур-Султане - 145;

- в городе Алматы - 149;

- в городе Шымкенте - 8;

- в Акмолинской области - 215;

- в Алматинской области - 88;

- в Атырауской области - 44;

- в ВКО - 19;

- в ЗКО - 43;

- в Карагандинской области - 36;

- в Костанайской области - 7;

- в Кызылординской области - 9;

- в Мангистауской области - 12;

- в Павлодарской области - 201;

- в СКО - 47;

- в Туркестанской области - 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 184 339 человек.

На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 23 828 человек (14 820 КВИ+ и 9008 КВИ-), из них в стационарах находится - 5295 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 533 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 244 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 51 пациент;

- на аппарате ИВЛ - 42 пациента.

На 12 февраля 2021 года зарегистрировано 77 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровел 255 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 675, случаев с летальным исходом - 598, всего выздоровели - 39 069 человек.

Согласно матрице, оценки эпидемиологической ситуации, в регионах Казахстана на 14 февраля 2021 года, в "красной" зоне по КВИ находится Павлодарская область. В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

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