Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 июня

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 13 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 402 239 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 215;

в городе Алматы – 96;

в городе Шымкенте – 42;

в Акмолинской области – 43;

в Актюбинской области – 12;

в Алматинской области – 29;

в Атырауской области – 43;

в ВКО – 72;

в Жамбылской области – 22;

в ЗКО – 51;

в Карагандинской области – 165;

в Костанайской области – 33;

в Кызылординской области – 25;

в Мангистауской области – 34;

в Павлодарской области – 50;

в СКО – 13;

в Туркестанской области – 22.

В Казахстане за сутки 811 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 377 642 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 14 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 537 человек (20 426 КВИ+ и 1111 КВИ-), из них

- в стационарах находится 7075 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 14 462 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 512 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 113 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 70 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 13 июня зарегистрирован 4171 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 12 июня от КВИ скончались 11 человек.

12 июня зафиксированы 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов и 24 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 213, летальных случаев – 959, выздоровевших – 51 687.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.

В "желтой" зоне – Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

В "зеленой" зоне – Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.

I компонентом 2 506 157 человек провакцинировано в Казахстане на 14 июня 2021 года, II компонентом 1 384 029 человек.

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