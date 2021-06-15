Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 июня

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 13 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 402 239 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 215;
в городе Алматы – 96;
в городе Шымкенте – 42;
в Акмолинской области – 43;
в Актюбинской области – 12;
в Алматинской области – 29;
в Атырауской области – 43;
в ВКО – 72;
в Жамбылской области – 22;
в ЗКО – 51;
в Карагандинской области – 165;
в Костанайской области – 33;
в Кызылординской области – 25;
в Мангистауской области – 34;
в Павлодарской области – 50;
в СКО – 13;
в Туркестанской области – 22.
В Казахстане за сутки 811 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 377 642 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 14 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 537 человек (20 426 КВИ+ и 1111 КВИ-), из них
- в стационарах находится 7075 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 14 462 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 512 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 113 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 70 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 13 июня зарегистрирован 4171 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 12 июня от КВИ скончались 11 человек.
12 июня зафиксированы 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов и 24 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 213, летальных случаев – 959, выздоровевших – 51 687.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.
В "желтой" зоне – Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне – Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
I компонентом 2 506 157 человек провакцинировано в Казахстане на 14 июня 2021 года, II компонентом 1 384 029 человек.
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