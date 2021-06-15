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Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 июня

14.06.2021 183385
Сводка эпидситуации в Казахстане на 14 июня
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 13 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 402 239 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 215;
 
в городе Алматы – 96;
 
в городе Шымкенте – 42;
 
в Акмолинской области – 43;
 
в Актюбинской области – 12;
 
в Алматинской области – 29;
 
в Атырауской области – 43;
 
в ВКО – 72;
 
в Жамбылской области – 22;
 
в ЗКО – 51;
 
в Карагандинской области – 165;
 
в Костанайской области – 33;
 
в Кызылординской области – 25;
 
в Мангистауской области – 34;
 
в Павлодарской области – 50;
 
в СКО – 13;
 
в Туркестанской области – 22.
 
В Казахстане за сутки 811 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 377 642 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 14 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 537 человек (20 426 КВИ+ и 1111 КВИ-), из них 
 
- в стационарах находится 7075 пациентов;
 
- на амбулаторном уровне – 14 462 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 512 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 113 пациентов;
 
- на аппарате ИВЛ – 70 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 13 июня зарегистрирован 4171 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 12 июня от КВИ скончались 11 человек.
 
12 июня зафиксированы 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 8 летальных исходов и 24 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 213, летальных случаев – 959, выздоровевших – 51 687.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.
 
В "желтой" зоне – Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
 
В "зеленой" зоне – Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
 
I компонентом 2 506 157 человек провакцинировано в Казахстане на 14 июня 2021 года, II компонентом 1 384 029 человек.
 

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