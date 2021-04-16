Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 апреля

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - По состоянию на 23.59 14 апреля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 278 695 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрирован 2641 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 278 695 случаев, из них:
в городе Алматы – 43 556 (+657);
в городе Нур-Султане – 37 442 (+650);
в ВКО – 23 492 (+95);
в Атырауской области – 20 222 (+113);
в Карагандинской области – 19 903 (+202);
в Павлодарской области – 19 666 (+45);
в Акмолинской области – 16 481 (+85);
в Алматинской области – 17 581 (+220);
в ЗКО – 16 730 (+117);
в Костанайской области – 14 279 (+28);
в СКО – 13 449 (+26);
в городе Шымкенте – 7815 (+111);
в Актюбинской области – 7003 (+109);
в Жамбылской области – 6917 (+38);
в Мангистауской области – 4818 (+52);
в Туркестанской области – 4786 (+28);
в Кызылординской области – 4555 (+65).
В Казахстане за сутки 2002 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 239 448 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 15 апреля лечение от КВИ продолжают получать 36 436 человек (35 941 КВИ+ и 495 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 451 пациент, на амбулаторном уровне – 23 985 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 591пациент;
в состоянии крайней степени тяжести – 172 пациента;
на аппарате ИВЛ – 127 пациентов.
На 13 апреля 2021 года зарегистрировано 85 новых случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровело 84 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших – 51 624, случаев с летальным исходом – 741, всего выздоровели – 50 388 человек.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 14 апреля зарегистрировано 3306 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 апреля 2021 года, в "красной" зоне находятся: город Нур-Султан, город Алматы, город Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области. В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области. В "зеленой" зоне: Костанайская и Туркестанская области.
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