Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 декабря

За прошедшие сутки зарегистрирован 661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 142 986 случаев.
В разрезе регионов:
в ВКО - 17 890 (+60);
в городе Нур-Султан - 17 181 (+47);
в городе Алматы - 17 124 (+74);
в Атырауской области - 12 146 (+39);
в Карагандинской области - 11 510 (+32);
в ЗКО - 8607 (+43);
в Павлодарской области - 7805 (+71);
в СКО - 7579 (+70);
в Костанайской области - 6469 (+72);
в Алматинской области - 6264 (+37);
в Акмолинской области - 6275 (+68);
в городе Шымкент - 5439 (+3);
в Жамбылской области - 4730 (+30);
в Актюбинской области - 3585 (+2);
в Туркестанской области - 3547 (+4);
в Мангистауской области - 3510 (+5);
в Кызылординской области - 3325 (+4).
В Казахстане 914 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 127 096 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 738 человек, среди которых 1041 ребенок. В стационарах находятся 4187 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 450 человек. 239 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 - в состоянии крайней степени тяжести, 37 - на аппаратах ИВЛ.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 15 декабря зарегистрировано 2152 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 22 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 90 человек. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 974, случаев с летальным исходом - 466, всего выздоровели – 31 609 человек.
15 декабря в Костанайской области были ослаблены карантинные меры согласно постановлению, подписанному главным государственным санитарным врачом Костанайской области Владимиром Нечитайло.
Кроме того, согласно постановлению главсанврача региона, в Павлодарской области снимут блокпосты.
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