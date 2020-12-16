Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 декабря

Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 14 декабря 2020 года в Казахстане подтверждено 142 986 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрирован 661 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 142 986 случаев.

В разрезе регионов:

в ВКО - 17 890 (+60);

в городе Нур-Султан - 17 181 (+47);

в городе Алматы - 17 124 (+74);

в Атырауской области - 12 146 (+39);

в Карагандинской области - 11 510 (+32);

в ЗКО - 8607 (+43);

в Павлодарской области - 7805 (+71);

в СКО - 7579 (+70);

в Костанайской области - 6469 (+72);

в Алматинской области - 6264 (+37);

в Акмолинской области - 6275 (+68);

в городе Шымкент - 5439 (+3);

в Жамбылской области - 4730 (+30);

в Актюбинской области - 3585 (+2);

в Туркестанской области - 3547 (+4);

в Мангистауской области - 3510 (+5);

в Кызылординской области - 3325 (+4).

В Казахстане 914 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели от COVID-19 127 096 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 738 человек, среди которых 1041 ребенок. В стационарах находятся 4187 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 450 человек. 239 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 - в состоянии крайней степени тяжести, 37 - на аппаратах ИВЛ.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 15 декабря зарегистрировано 2152 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

Кроме того, за прошедшие сутки было зарегистрировано 22 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 90 человек. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 43 974, случаев с летальным исходом - 466, всего выздоровели – 31 609 человек.

15 декабря в Костанайской области были ослаблены карантинные меры согласно постановлению, подписанному главным государственным санитарным врачом Костанайской области Владимиром Нечитайло.

Кроме того, согласно постановлению главсанврача региона, в Павлодарской области снимут блокпосты.

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