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Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 февраля

15.02.2021 15229
Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 февраля
Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 14 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 202 573 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 772 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
 
Всего в стране подтверждено 202 573 случая, из них:
 
в городе Нур-Султане - 23 831 (+92);
 
в городе Алматы - 23 638 (+102);
 
в ВКО - 21 167 (+53);
 
в Атырауской области - 16 711 (+38);
 
в Павлодарской области - 16 331 (+101);
 
в Карагандинской области - 14 748 (+40);
 
в Акмолинской области - 12 637 (+64);
 
в ЗКО – 12 124 (+38);
 
в СКО - 11 845 (+42);
 
в Костанайской области - 11 435 (+73);
 
в Алматинской области - 10 131 (+61);
 
в городе Шымкенте - 6009 (+13);
 
в Жамбылской области - 5764 (+16);
 
в Туркестанской области - 4215 (+6);
 
в Мангистауской области - 4162 (+7);
 
в Актюбинской области - 4098 (+13);
 
в Кызылординской области - 3727 (+13).
 
В Казахстане за сутки 886 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 185 205 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 

На 15 февраля лечение от КВИ продолжают получать 23 542 человека (14 722 КВИ+ и 8 820 КВИ-), из них в стационарах находятся - 5339 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 203 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 249 пациентов;
 
• в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 15 февраля зарегистрировано 2646 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

На 13 февраля 2021 года зарегистрировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровел 205 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 694, случаев с летальным исходом - 600, всего выздоровели - 39 274 человека.
 
Напомним, вчера главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление, согласно которому разрешается деятельность ТРЦ, торговых домов, торговых сетей без ограничений по времени. Также разрешена деятельность саун, СПА-центров, бассейнов. Кафе разрешили работать до 24 часов.
 
Разрешена работа продовольственных и непродовольственных крытых и открытых рынков в штатном режиме в будние и выходные дни при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя.
 
Разрешена деятельность отделений АО "Казпочта", ЦОНов по докарантинному графику. Прием населения осуществляется по предварительной записи.
 
Разрешена деятельность объектов культуры и концертных залов (репетиция) с участием до 50 человек, театров, кинотеатров при заполняемости зрительного зала не более 30%.
 
Разрешена деятельность спорткомплексов для тренировок с участием не более 10 человек.
 
Кроме того, междугородние/межобластные регулярные автобусы (микроавтобусы); межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки могут курсировать на любые расстояния при заполняемости до 75% от числа посадочных мест. 
 
Детским кабинетам коррекции физических и физиологических отклонений, детским и взрослым образовательным центрам и обучающим кружкам количество обучаемых не должно превышать 5 человек (в предыдущем постановлении количество обучаемых не должно было превышать 15 человек).
 

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