Сводка эпидситуации в Казахстане на 15 февраля

Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 14 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрировано 202 573 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 772 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 202 573 случая, из них:

в городе Нур-Султане - 23 831 (+92);

в городе Алматы - 23 638 (+102);

в ВКО - 21 167 (+53);

в Атырауской области - 16 711 (+38);

в Павлодарской области - 16 331 (+101);

в Карагандинской области - 14 748 (+40);

в Акмолинской области - 12 637 (+64);

в ЗКО – 12 124 (+38);

в СКО - 11 845 (+42);

в Костанайской области - 11 435 (+73);

в Алматинской области - 10 131 (+61);

в городе Шымкенте - 6009 (+13);

в Жамбылской области - 5764 (+16);

в Туркестанской области - 4215 (+6);

в Мангистауской области - 4162 (+7);

в Актюбинской области - 4098 (+13);

в Кызылординской области - 3727 (+13).

В Казахстане за сутки 886 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 185 205 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.





На 15 февраля лечение от КВИ продолжают получать 23 542 человека (14 722 КВИ+ и 8 820 КВИ-), из них в стационарах находятся - 5339 пациентов, на амбулаторном уровне - 18 203 пациента.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:





• в тяжелом состоянии - 249 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;





• на аппарате ИВЛ - 44 пациента.





По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 15 февраля зарегистрировано 2646 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 4 пациента с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





На 13 февраля 2021 года зарегистрировано 19 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровел 205 человек.





С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 694, случаев с летальным исходом - 600, всего выздоровели - 39 274 человека.

Разрешена работа продовольственных и непродовольственных крытых и открытых рынков в штатном режиме в будние и выходные дни при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 квадратных метров на одного посетителя.

Разрешена деятельность отделений АО "Казпочта", ЦОНов по докарантинному графику. Прием населения осуществляется по предварительной записи.

Разрешена деятельность объектов культуры и концертных залов (репетиция) с участием до 50 человек, театров, кинотеатров при заполняемости зрительного зала не более 30%.

Разрешена деятельность спорткомплексов для тренировок с участием не более 10 человек.

Кроме того, междугородние/межобластные регулярные автобусы (микроавтобусы); межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки могут курсировать на любые расстояния при заполняемости до 75% от числа посадочных мест.

Детским кабинетам коррекции физических и физиологических отклонений, детским и взрослым образовательным центрам и обучающим кружкам количество обучаемых не должно превышать 5 человек (в предыдущем постановлении количество обучаемых не должно было превышать 15 человек).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства