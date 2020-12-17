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Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 декабря

16.12.2020 132166
Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 декабря
Нур-Султан. 16 декабря. Kazakhstan Today - Общее число заболевших коронавирусом в Казахстане составило 143 735 человек, передает Kazakhstan Today. 
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 749 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
 
В разрезе регионов:
 
в ВКО - 17 954 (+64),
 
в городе Нур-Султан - 17 267 (+86),
 
в городе Алматы - 17 201 (+77),
 
в Атырауской области - 12 206 (+60),
 
в Карагандинской области - 11 541 (+31),
 
в ЗКО - 8645 (+38),
 
в Павлодарской области - 7885 (+80),
 
в СКО - 7644 (+65),
 
в Костанайской области - 6539 (+70),
 
в Алматинской области - 6313 (+49),
 
в Акмолинской области - 6340 (+65),
 
в городе Шымкент - 5443 (+4),
 
в Жамбылской области - 4762(+32),
 
в Актюбинской области - 3588 (+3),
 
в Туркестанской области - 3554 (+7),
 
в Мангистауской области - 3519 (+9),
 
в Кызылординской области - 3334 (+9).
 
За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 1122 человека.

На 16 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 280 человек (13 358 КВИ+ и 11 922 КВИ-), из них в стационарах находится – 4163 пациента, на амбулаторном уровне - 21 117 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 251 пациент,  в состоянии крайней степени тяжести – 38 пациентов; на аппарате ИВЛ – 46 пациентов, сообщили в Минздраве.
 

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