Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 декабря

Нур-Султан. 16 декабря. Kazakhstan Today - Общее число заболевших коронавирусом в Казахстане составило 143 735 человек, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 749 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

в ВКО - 17 954 (+64),

в городе Нур-Султан - 17 267 (+86),

в городе Алматы - 17 201 (+77),

в Атырауской области - 12 206 (+60),

в Карагандинской области - 11 541 (+31),

в ЗКО - 8645 (+38),

в Павлодарской области - 7885 (+80),

в СКО - 7644 (+65),

в Костанайской области - 6539 (+70),

в Алматинской области - 6313 (+49),

в Акмолинской области - 6340 (+65),

в городе Шымкент - 5443 (+4),

в Жамбылской области - 4762(+32),

в Актюбинской области - 3588 (+3),

в Туркестанской области - 3554 (+7),

в Мангистауской области - 3519 (+9),

в Кызылординской области - 3334 (+9).

За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 1122 человека.





На 16 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 280 человек (13 358 КВИ+ и 11 922 КВИ-), из них в стационарах находится – 4163 пациента, на амбулаторном уровне - 21 117 пациентов.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 251 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 38 пациентов; на аппарате ИВЛ – 46 пациентов, сообщили в Минздраве.

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