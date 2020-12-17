Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 декабря

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 749 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
в ВКО - 17 954 (+64),
в городе Нур-Султан - 17 267 (+86),
в городе Алматы - 17 201 (+77),
в Атырауской области - 12 206 (+60),
в Карагандинской области - 11 541 (+31),
в ЗКО - 8645 (+38),
в Павлодарской области - 7885 (+80),
в СКО - 7644 (+65),
в Костанайской области - 6539 (+70),
в Алматинской области - 6313 (+49),
в Акмолинской области - 6340 (+65),
в городе Шымкент - 5443 (+4),
в Жамбылской области - 4762(+32),
в Актюбинской области - 3588 (+3),
в Туркестанской области - 3554 (+7),
в Мангистауской области - 3519 (+9),
в Кызылординской области - 3334 (+9).
За прошедшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции выздоровели 1122 человека.
На 16 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 280 человек (13 358 КВИ+ и 11 922 КВИ-), из них в стационарах находится – 4163 пациента, на амбулаторном уровне - 21 117 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 251 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 38 пациентов; на аппарате ИВЛ – 46 пациентов, сообщили в Минздраве.
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