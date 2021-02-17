Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 февраля

За прошедшие сутки зарегистрированы 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 203 259 случая, из них:
в городе Нур-Султане - 23 884 (+53);
в городе Алматы - 23 745 (+107);
в ВКО - 21 252 (+85);
в Атырауской области - 16 736 (+25);
в Павлодарской области - 16 411 (+80);
в Карагандинской области - 14 778 (+30);
в Акмолинской области - 12 709 (+72);
в ЗКО – 12 171 (+47);
в СКО - 11 882 (+37);
в Костанайской области - 11 506 (+71);
в Алматинской области - 10 180 (+49);
в городе Шымкенте - 6016 (+7);
в Жамбылской области - 5772 (+8);
в Туркестанской области - 4219 (+4);
в Мангистауской области - 4165 (+3);
в Актюбинской области - 4102 (+4);
в Кызылординской области - 3731 (+4).
В Казахстане 1289 человек за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 186 494 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 733 человека (14 113 КВИ+ и 8620 КВИ-), из них в стационарах находятся 5090 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 643 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 255 пациентов;
• в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;
• на аппарате ИВЛ - 38 пациентов.
На 14 февраля 2021 года зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 204 человека.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 февраля зарегистрировано 2652 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 700, случаев с летальным исходом - 602, всего выздоровели - 39 478 человек.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 февраля 2021 года, в "красной" зоне: Павлодарская область.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: все остальные регионы.
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