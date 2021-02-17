Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 февраля

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.29 15 февраля 2021 года в Казахстане зарегистрированы 203 259 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 686 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 203 259 случая, из них:

в городе Нур-Султане - 23 884 (+53);

в городе Алматы - 23 745 (+107);

в ВКО - 21 252 (+85);

в Атырауской области - 16 736 (+25);

в Павлодарской области - 16 411 (+80);

в Карагандинской области - 14 778 (+30);

в Акмолинской области - 12 709 (+72);

в ЗКО – 12 171 (+47);

в СКО - 11 882 (+37);

в Костанайской области - 11 506 (+71);

в Алматинской области - 10 180 (+49);

в городе Шымкенте - 6016 (+7);

в Жамбылской области - 5772 (+8);

в Туркестанской области - 4219 (+4);

в Мангистауской области - 4165 (+3);

в Актюбинской области - 4102 (+4);

в Кызылординской области - 3731 (+4).

В Казахстане 1289 человек за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 186 494 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 733 человека (14 113 КВИ+ и 8620 КВИ-), из них в стационарах находятся 5090 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 643 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 255 пациентов;

• в состоянии крайней степени тяжести - 47 пациентов;

• на аппарате ИВЛ - 38 пациентов.

На 14 февраля 2021 года зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 204 человека.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 февраля зарегистрировано 2652 летальных случая от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 700, случаев с летальным исходом - 602, всего выздоровели - 39 478 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 февраля 2021 года, в "красной" зоне: Павлодарская область.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: все остальные регионы.

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