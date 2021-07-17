Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 июля

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НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 15 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 477 754 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.





За прошедшие сутки зарегистрировано 5648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 1549;

в городе Алматы - 885;

в городе Шымкенте - 421;

в Акмолинской области - 175;

в Актюбинской области - 215;

в Алматинской области - 188;

в Атырауской области - 329;

в ВКО - 63;

в Жамбылской области - 77;

в ЗКО - 259;

в Карагандинской области - 746;

в Костанайской области - 116;

в Кызылординской области - 110;

в Мангистауской области - 208;

в Павлодарской области - 178;

в СКО - 95;

в Туркестанской области - 34.

В Казахстане за сутки 3012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 423 996 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 16 июля лечение от КВИ продолжают получать 50 457 человек (48 894 КВИ+ и 1563 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 16 186 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 34 271 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 934 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 225 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 117 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 15 июля зарегистрировано 4864 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 14 июля от КВИ скончались 48 человек.

14 июля зафиксировано 122 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 75 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 58 335, летальных случаев – 1060, выздоровевших – 53 252.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне – Алматинская и Жамбылская области.

В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

15 июля 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 4 776 755 человек, 2-м компонентом провакцинировано 2 661 833 человека.

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