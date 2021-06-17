Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 июня

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - По состоянию на 23.59 15 июня 2021 года в Казахстане подтверждено 404 064 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1068 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 294;
в городе Алматы - 112;
в городе Шымкенте - 50;
в Акмолинской области - 32;
в Актюбинской области - 22;
в Алматинской области - 31;
в Атырауской области - 52;
в ВКО - 76;
в Жамбылской области - 14;
в ЗКО - 89;
в Карагандинской области - 160;
в Костанайской области - 32;
в Кызылординской области - 7;
в Мангистауской области - 21;
в Павлодарской области - 43;
в СКО - 14;
в Туркестанской области - 19.
В Казахстане за сутки 1267 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 379 974 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 16 июня лечение от КВИ продолжают получать 21 025 человек (19 895 КВИ+ и 1130 КВИ-), из них:
- в стационарах находится – 6451 пациент;
- на амбулаторном уровне – 14 574 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 441 пациент;
- в состоянии крайней степени тяжести – 103 пациента;
- на аппарате ИВЛ – 63 пациента.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 15 июня зарегистрирован 4195 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 14 июня от КВИ скончались 15 человек.
14 июня зафиксировано 60 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 25 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 56 276, летальных случаев – 962, выздоровевших – 51 730.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 июня 2021 года, в "красной" зоне находится Нур-Султан.
В "желтой" зоне – Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.
В "зеленой" зоне – Алматы, Шымкент, Акмолинская, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.
I компонентом 2 587 884 человека провакцинировано в Казахстане на 16 июня 2021 года, II компонентом 1 480 309 человек.
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