Сводка эпидситуации в Казахстане на 16 января

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 15 января 2021 года в Казахстане выявлено 167 118 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки зарегистрированы 972 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 167 118 случаев, из них:

в городе Алматы - 20 232 (+121);

в городе Нур-Султане - 19 767 (+121);

в ВКО - 19 490 (+52);

в Атырауской области - 14 790 (+91);

в Карагандинской области - 12 663 (+50);

в Павлодарской области - 10 283 (+110);

в ЗКО - 9842 (+49);

в СКО - 9453 (+53);

в Костанайской области - 8525 (+73);

в Акмолинской области - 8163 (+78);

в Алматинской области - 8006 (+89);

в городе Шымкенте - 5694 (+17);

в Жамбылской области - 5224 (+20);

в Мангистауской области - 3852 (+7);

в Туркестанской области - 3863 (+26);

в Актюбинской области - 3791 (+7);

в Кызылординской области - 3480 (+8).

Кроме того, за прошедшие сутки в Казахстане 599 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 января зарегистрировано 2397 летальных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки скончались 11 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.





На 16 января лечение от КВИ продолжают получать 24 065 человек (12 284 КВИ+ и 11 781 КВИ-), из них в стационарах находится - 6145 пациентов, на амбулаторном уровне - 17 920 пациентов.





Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:





• в тяжелом состоянии - 290 пациентов;





• в состоянии крайней степени тяжести - 70 пациентов;





• на аппарате ИВЛ - 46 пациентов.





Кроме того, на 14 января 2021 года зафиксирован 71 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход, 101 человек выздоровел. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 46 737, случаев с летальным исходом - 534, выздоровели 34 422 пациента.





Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 января 2021 года, в "красной" зоне находятся Акмолинская и Костанайская области, также в нее вошел Нур-Султан. В "желтой" зоне: Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области. Все остальные регионы в "зеленой" зоне.





Сегодня также было выпущено новое постановления санврача Акмолинской области о введении дополнительных ограничительных мер. Согласно документу, в регионе запрещено работать торгово-развлекательным центрам и торговым домам по субботам и воскресеньям. Однако деятельность данных объектов разрешается в будние дни с 10.00 до 22.00. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь

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